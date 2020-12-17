Стало известно, снесут ли дом на Пискунова, 40 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске решился вопрос по многострадальному 11-этажному дому по улице Пискунова, 40. Напомним, жильцов этой высотки обязали снести здание за свой счет, так как его признали самовольной постройкой. Помимо разрешения на строительство, у 11-этажки не было проектной документации. В декабре 2016 года администрация города подала иск о сносе. Причем ответчиками явились сами собственники квартир. Октябрьский районный суд удовлетворил иск. В ответ жильцы подали апелляцию. Это не помогло. В декабре 2019-го суд постановил, что жильцы все-таки должны снести здание за свои деньги. На это им понадобилось бы около 350 миллионов рублей.

На днях стало известно, что к делу подключились судебные приставы. Они уже начали контролировать снос, и разослали жильцам предупреждающие письма. 17 декабря ситуацию с проблемной 11-этажкой обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный судебный пристав региона Аслан Токаев.

- Я с самого начала был на стороне людей, пострадавших от недобросовестного застройщика, - отметил Игорь Кобзев. - Пока в суде не будет решен вопрос с жильцами, прописанными в доме по улице Пискунова, 40 речи о его сносе быть не может.

Выяснилось, что 67 человек в этом доме, в том числе дети, действительно прописаны и проживают в нем официально.

- В таких, случаях по методическим рекомендациям, судебный пристав оканчивает производство и возвращает администрации Иркутска исполнительный документ,- сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области . - При этом администрация может обратиться в суд с требованием о выселении жильцов.

В региональном УФССП подтвердили, что 17 декабря производства в отношении жильцов дома по улице Пискунова, 40, окончены.

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