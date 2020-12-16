Жильцов иркутской 11-этажки обязали за свой счет снести дом за 350 миллионов рублей

Суд решил, что дом придется сносить жильцам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Покупали сразу две квартиры в доме: одну для себя, вторую для сына. Он женился, и мы стали жить на соседних этажах. А теперь двумя семьями можем остаться без жилья, - вздыхает в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" жительница 11-этажки по улице Пискунова, 40 Татьяна Петрова. Про эту многострадальную высотку «Комсомолка» рассказывала еще прошлой зимой. Тогда суд обязал Татьяну, а также 90 ее соседей не просто освободить квартиры, но и снести дом. Причем за счет жильцов.

На торце дома видны трещины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасное здание

А началась история этой проблемной высотки в 2008 году. Тогда посреди частного сектора началось строительство дома. При этом разрешительных документов у застройщика не было, однако многие покупатели разобрали квартиры еще на стадии котлована либо на стадии возведения первых этажей.

- В конце 2009 года мы покупали нашу двушку по цене почти 33 тысячи рублей за квадратный метр, - рассказывает Татьяна Петрова. - Продали свое жилье, заняли у родных, взяли кредит и полностью оплатили. При покупке мы, конечно, проверяли все документы. У застройщика было разрешение на строительство именно многоэтажного жилого дома.

Однако, когда «коробка» уже стояла, все 11 этажей были построены, а бóльшая часть квартир распродана, начались проблемы. Экспертиза доказала, что в многоэтажке жить опасно: из-за нарушений, допущенных при возведении, она недостаточно прочная и при землетрясении может развалиться, не были соблюдены и правила пожарной безопасности.

Когда стадия готовности высотки была около 84%, дом и вовсе признали самовольной постройкой, объектом незавершенного строительства. Несмотря на это владельцы квартир стали заселяться, когда в здании еще не было ни отопления, ни горячей воды. Позже собственники квартир организовали ТСЖ, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями. Вскладчину сделали водоотведение, отремонтировали кровлю, установили домофон и систему видеонаблюдения. Не сделали разве что лифт и не облагородили территорию.

Жительница дома Татьяна Петрова: "Без квартир могут остаться я и мой сын с семьей" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перепродажи на вторичке

- Администрация города несколько лет судилась с застройщиком, - говорит Татьяна Петрова. - Но в 2013 году между ними было заключено мировое соглашение. В нем было около 12 пунктов, которые застройщик обещал устранить. Поэтому мы и наши соседи через суд смогли оформить право собственности и зарегистрировать его в Росреестре. Никаких препятствий при регистрации не было.

После этого некоторые даже смогли продать свои квартиры на вторичном рынке. Среди покупателей оказалась и Елена Гаркина.

- В 2016 году мы купили жилье в ипотеку, - рассказывает Елена. - Все документы у продавца были, сделка была зарегистрирована в Росреестре. Ведь 2013 году суд решил, что жить в доме безопасно. Никто и предположить не мог, что дому грозит снос.

Пожить спокойно в своей новой квартире Елене Гаркиной удалось всего несколько месяцев. В декабре все того же 2016 года состоялся новый суд. Дом было все-таки решено снести. В ответ жильцы подали апелляцию. Это не помогло. В декабре 2019-го суд постановил, что жильцы все-таки должны снести здание! По закону этим должна заниматься компания-застройщик, но ее уже не существует, поэтому исполнение решения легло на плечи жильцов.

Лифта в подъезде так и нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доплачивать будут внуки?

- По самым скромным подсчетам на снос нам потребуется около 350 миллионов рублей, - говорит Татьяна Петрова. - Причем непонятно, как собирать эту сумму. Все должны будут выложить поровну? Впрочем, это неважно. Все равно такую сумму мы собрать не сможем. Еще наши внуки будут доплачивать. Мы выходили с плакатами на улицу, никто нас не услышал.

- Конечно, мы не найдем таких денег, - добавляет еще одна жительница дома Ольга Агеенко. - У меня в семье, например, двое детей. Еще 600 тысяч кредита платить, который мы брали на ремонт. Главное, идти некуда. Наверное, в центре города поставим палатки и будем жить там.

На стенах в подъезде видны трещины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне этого года вышел указ о предоставлении единовременной выплаты жильцам дома на Пискунова, 40.

- Мы не согласны с такой компенсацией, - говорит Елена Гаркина. - В указе сказано, что ее размер 47 тысяч рублей за квадратный метр, но мы за свое жилье заплатили больше. Я, например, покупала за эти деньги квартиру в 2016 году в черновой отделке. А что делать с ипотеками, кредитами?

На днях стало известно, что к делу подключились судебные приставы. Они уже начали контролировать снос многоэтажного дома на Пискунова, 40. Каждому владельцу квартир пришло предупреждающее письмо из регионального УФССП.

- Будем проводить новое собрание, решать, как отстаивать наш дом дальше, - грустно заключают жильцы.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Руслан БОЛОТОВ, мэр Иркутска: "Нужна реконструкция, а не обычный ремонт"

- Дом на Пискунова, 40 был построен незаконно, - прокомментировал ситуацию во время своей пресс-конференции мэр Иркутска Руслан Болотов. - У него не было разрешения на строительство, проектной документации. Кстати, ее до сих пор нет. Поэтому ввести в эксплуатацию здание невозможно. Более того, он представляет угрозу для жильцов.

Да, после заключения мирового соглашения часть жильцов действительно узаконили свое право. Этим людям должна быть оказана государственная помощь. Акт обследования объекта говорит о том, что многие вещи там нужно доводить до современных норм. Считаю, что это невозможно. Нужен новый проект. Он должен быть разработан с нуля. Но жителей из дома все равно придется выселять, так как нужна комплексная реконструкция здания. Обычным ремонтом здесь не обойтись.

У губернатора, у меня и правоохранительных органов позиция одна: человек, породивший эту ситуацию, должен понести наказание. Кроме того, нужно определить, сколько точно человек купили квартиры в этом доме, а не являются аффилированным застройщиком. Реальным собственникам должна быть выплачена субсидия.

На снос огромного дома потребуется около 350 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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