Владимир Путин: «Виновники техногенных происшествий на «Усольехимпроме» должны быть установлены». Фото: Лариса Федорова.

Журналистка из Иркутска задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Корреспондент «Вести-Иркутск» подняла тему экологии:

- За последний год произошло сразу несколько масштабных экологических происшествий, - сказала Елена Малышкина. - Это и Норильск, и Усольехимпром. Как вы считаете, какого наказания заслуживают те, кто виновен в этом? И поддерживаете ли вы идею максимальных штрафов для тех, кто нанес такой экологический ущерб окружающей среды?

- Эту проблему нужно разделить на две части, - ответил Владимир Путин. – Первая касается накопленного ущерба. То есть, это то, что было связано с деятельностью промышленных предприятий еще с советских времен. И то, что не связано с деятельностью каких-то коммерческих или государственных структур сегодняшнего дня. И за это напрямую несет ответственность государство в лице федерального и регионального уровня. На это мы будем реагировать. Есть проблемы текущего характера. Виновники техногенных происшествий должны быть установлены контрольными органами. Ответственность лежит, прежде всего, на плечах загрязнителей. Она должна соответствовать уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые там живут.

Фото: Лариса Федорова.

Суть проблемы

«Усольехимпром» с 1936 года было крупнейшим и процветающим предприятием химической промышленности в Сибири. Здесь выпускали хлор, каустическую соду, перекись водорода, лаки, эмали, поликристаллический кремний и другую продукцию. Место для рождения большой химии и правда лучше не найти: рядом залежи сырья - поваренной соли; здесь же водные ресурсы, лес, глина, железная дорога. В лучшие годы там работали 15 тыс. человек.

Однако в 1998 году цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. Один за другим начали угасать и другие производства. Закрытия цехов и массовые сокращения сотрудников на «Усольехимпроме» начались с 2012 года.

Полностью оно было признано банкротом и ликвидировано в ноябре 2017 года. С тех пор 80-тысячный город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия. Химические вещества производства, которые копились десятилетиями, поместили в подземные резервуары, емкости, и оставили в зданиях цехов и других помещениях. С октября 2018 года из-за опасности утечек этих самых ядовитых веществ в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В 2019 году о проблеме многострадального предприятия, наконец, заговорили на федеральном уровне. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова даже назвала его как экологический Чернобыль.

- В некоторых местах нашли превышение допустимой концентрации по ртути более чем в 33 тыс. раз, - высказывалась чиновница в федеральных СМИ. - Где-то ртуть можно пнуть ногой - и она покатится!

Фото: правительство Иркутской области

После того, как глава Иркутской области Игорь Кобзев обратился за поддержкой федерального центра по этой проблеме, Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязненных территорий. По его словам, в Усолье нужно создать современный экологический производственно-промышленный комплекс, который позволит открыть новые предприятия, а значит и рабочие места для сибиряков.

В конце лета 2020 года на меры по ликвидации загрязнения направлено более 400 млн рублей. На промышленную площадку приехали работать специалисты «Федерального экологического оператора» – предприятия госкорпорации «Росатом», сотрудники Минобороны и МЧС, контролировал ликвидацию отходов Росприроднадзор.

- К ноябрю 2020-го удалось привести в безопасное состояние и перезатарить 17 аварийных емкостей, которые представляли угрозу залповых выбросов, - рассказывают в правительстве Иркутской области. – Кроме этого, демонтирована наземная часть самого опасного объекта на территории цеха ртутного электролиза, все строительные конструкции и весь загрязненный грунт был обработан. До конца 2021 года планируется ликвидировать две скважины, с опасными химическими веществами.

НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

Что дальше? В 2024 году в Усолье-Сибирском планируют создать новую среду и инфраструктуру для социально-экономического развития города. Так, на территории появится современный экотехнопарк, способный переработать накопленные вещества. Там будут применять технологии физико-химической переработки и демеркуризации. Продукты такой переработки смогут повторно использоваться при производстве электроники, агрохимикатов, а также в металлургии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предприниматели, работающие на промплощадке «Усольехимпром», получат федеральную поддержку

Восемнадцати бизнесменам компенсируют затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за федеральный счет отремонтируют автомобильные дороги, по которым можно будет добираться до промышленной площадки. На это направят около 50 млн рублей. Главная цель поддержки – продолжение работы предприятий и сохранение рабочих мест.

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