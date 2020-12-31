- Помогите, у нас сломалась машина, и мы замерзаем! Такой звонок раздался в дежурной части полиции Усть-Илимска накануне вечером. Звонившая женщина рассказала, что их компания из пяти человек попала в ледяной плен недалеко от города. Автомобиль встал колом на трассе в 40-градусный мороз, который в эти дни ударил по Приангарью. Починить машину они не смогли, попутных авто на дороге также нет. Поэтому они просто начали искать способ согреться.На помощь попавшим в беду сибирякам выехали майор Александр Полищук и старший лейтенант Эдуард Новрузов. Приехав на место, оперативники нашли замерзающих горожан в лесу.- Оказалось, что они сумели подручными средствами развести костер, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Правда, у девушек уже начинали проявляться первые признаки обморожения.Полицейские посадили всех пятерых в свой автомобиль, напоили горячим чаем и отвезли в город. Сейчас жизни трех мужчин и двух женщин ничего не угрожает. Желания выезжать из дома в такие морозы, которые, к слову, задержатся в Иркутской области как минимум до 5 января, у них нет.Спасенная пятерка уже написала письмо в местное МВД со словами благодарности полицейским. В нем они отметили, что их оперативность помогла избежать трагедии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Помогите, заглохла машина!»: последний звонок водителя, который пропал в 50-градусный мороз в легкой одежде (Подробности)Жгли шину, пытались согреться: в Якутии навигатор увел в 50-градусный мороз 18-летних парней на заброшенный путь (Подробности)