13-летним Мишей Маркеловым из небольшого села Новоленино в Иркутской области теперь гордится не только его мама и 6-летний братишка Андрюша, но и весь Нукутский район. Семиклассник стал знаменитым 5 июля 2020 года, когда на Братском водохранилище спас 9-летнего мальчика. Но, обо всем по порядку.В тот жаркий день Миша вместе с мамой и братом отдыхал на берегу Унгинского залива. Мальчишка, который обожает плавать, как обычно находился в воде, когда на весь берег раздались крики женщины: «Помогите, ребенка уносит в открытую воду!»- Оказалось, ее 9-летний сын один плавал на надувной ватрушке и ветром его резко стало относить от берега, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама Миши Маркелова Галина. - Отец мальчика пытался вплавь догнать надувной круг, но не смог: мужчина выбился из сил и вернулся на берег. Я прекрасно знаю, что мой сын отлично плавает, поэтому крикнула ему: «Сможешь догнать?» Он ответил, что сможет, и сразу начал грести руками в сторону малыша.Расстояние от берега до надувного круга с мальчиком увеличилось до 1,5 км. По словам, матери, Миша плыл около 15-20 минут. Когда уставал, делал короткие передышки, ложась на спину. Затем начинал грести еще сильнее. Наконец, парнишке удалось настигнуть круг. Миша развернулся, и стал вплавь толкать надувную ватрушку к берегу.- В это время отец мальчика нашел оставленную рыбаками лодку без весел и с помощью подручных средств поплыл в сторону Миши, - продолжает Галина. – Через несколько минут сын и спасенный им малыш были на берегу.Родители мальчика, который успел испугаться, еще долго благодарили Мишу за его смелость. На следующий день, они приехали к юному герою домой, подарили ему торт и спиннинг. А в местной администрации ему подарили телевизор.- Главное, что этот мальчик остался жив, - скромно говорит о своем поступке сам Миша.К слову, в школе не удивились такому поступку семиклассника. Ведь Миша растет очень спортивным парнем.- Помимо плавания занимаюсь футболом и вольной борьбой, - говорит Миша.Ну а на днях, Миша Маркелов получил пока главную награду в своей жизни. Школьника пригласили в Иркутск, где начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко вручил ему медаль «За спасение погибающих на водах». После этого, Миша, похоже определился со своим будущим. Он уже знает, кем станет, когда вырастет.- После награждения, мы пошли в кино смотреть фильм про спасателем, - заключает Галина. – Так вот, выйдя из кинотеатра, он четко заявил мне: «Стану спасателем». Я не против. Спортивная подготовка есть. Осталось только выучиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Думал лишь о том, как вытащить их из огня\\": студента из Бурятии наградили за спасение женщины и ребенка из горящего дома (Подробности)