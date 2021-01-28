«Не трогай ее»: школьника, который зарезал отчима, спасая мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

Школьника, который зарезал отчима, спасая мать, отправили на экспертизу. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Верой Толстихиной

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой 14-летнего школьника из Бурятии Алексея Толстихина. В новогодние праздники, мальчик, защищая маму от побоев, зарезал отчима Владимира (имя изменено). Трагедия произошла 8 января. В тот вечер мама мальчика Вера с гражданским супругом Владимиром вернулись из гостей. Мужчина, который был уже был подшофе, решил продолжить праздник. В доме была бутылка водки, о чем знал Владимир, но супруга ее спрятала и отказывалась отдавать. Вера, уходя от конфликта, ушла в другую комнату кормить младшую годовалую дочку грудью. Тогда разъяренный Владимир ворвался в комнату, выломав дверь.

- Он подошел, начал дергать меня за волосы и выворачивать руки, требуя отдать бутылку, - рассказывала нам Вера. – Я умоляла его успокоиться.

Сын Алексей в это время сидел в соседней комнате и все слышал. Не выдержав, семиклассник попросил отчима успокоиться.

- Не трогай маму! - крикнул Алеша.

Когда Владимир продолжил таскать жену за волосы, Алеша забежал на кухню, схватил со стола нож, вернулся в комнату, ударил отчима со спины. От полученных травм тот скончался на месте.

На днях Вера Толстихина и Алеша съездили на съемки программы «Прямой эфир». После возвращения домой мы связались с Верой, чтобы узнать, как продвигается расследование уголовного дела.

- На 3 февраля Алеше назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск Вера Толстихина. – Повезем сына в Улан-Удэ. Как себя чувствует Алеша? Нормально, ходит в школу, ведь мера пресечения ему не избиралась.

- От этой экспертизы зависит, какое наказание получит мальчик, - уточняет адвокат Алеши Баир Ильюнов. – Ведь будут определять, был ли он в состоянии аффекта на момент убийства. Какой срок ему грозит? По статье «Убийство» несовершеннолетнего могут отправить за решетку на срок не более 10 лет.

Напомним, Вера Толстихина рассказывала, что Владимир, с которым она прожила пять лет, в первые годы был примерным семьянином. Трудился электриком, приносил деньги в семью. Также он нашел общий язык с двумя ее сыновьями от других отношений. Однако три года назад, потеряв работу, начал пить. И не бросил даже когда год назад, у них с Верой родилась дочка.

- Он не работал, начал поднимать на меня руку, превратился в тирана, - рассказывала нам Вера. - За волосы таскал, ругался на Алешку, называл его «недоношенным дебилом». Когда сын подходил и просил помощи с домашним заданием, просто посылал его и швырял тетради. Я, конечно, делала Володе замечания. Он извинялся, а потом это повторялось вновь.

Кстати, на программе одна из родственниц погибшего Владимира, у которой пара была в гостях за несколько часов до трагедии. Она выдвинула версию о том, что якобы именно Вера могла расправиться с мужем, и прикрыться сыном. Однако, детектор лжи, который прошла Вера, опроверг эту версию.

По словам женщины, сейчас соседи и знакомые ее семьи полностью поддерживают ее и Алешу. Все надеются, что мальчик избежит колонии. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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