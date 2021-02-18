Полицейские спасли бездомного кота, два дня просидевшего на дереве в 30-градусный мороз

Екатерина Лесничая и спасенный кот. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- «Помогите, у нас тут на дереве уже два дня сидит кот и не может слезть. Хозяева за ним не приходят, а он бедолага весь дрожит и жалобно мяукает». Такое сообщение поступило волонтерам Тулуна от жителей пятиэтажки в микрорайоне Строителей. Волонтеры, приехав на место, поняли, что просто так кота из беды не вызволить. Забрался пушистик как минимум на 10-метровую высоту. Как его ни приманивали, самостоятельно слазить вниз, кот никак не решался. Пришлось просить помощи у местных полицейских.

Поблизости оказались стажер ГИБДД Александр Алымов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Екатерина Лесничая. Александр не стал ждать пока ему принесут лестницу, снял фуражку и без страховки забрался на березу, словно профессиональный альпинист. Жильцы дома начали снимать спасательную операцию на камеры смартфонов. А длилась она от силы минуты две. За это время полицейский добрался до кота, взял его в одну руку и вместе с ним благополучно спустился на землю.

Хозяева пушистика так и не нашлись. Местные жители рассказали, что кот бездомный, поэтому полицейские сами повезли его в отдел, чтобы отогреть.

- Он был настолько голодный, что уплетал даже хлеб, - рассказывает Екатерина Лесничая. – Отогрев котика, мы показали его ветеринарам. Оказалось, у него проблемы с желудком, ведь он не ел несколько дней. Но кот уже идет на поправку. Мы оставили его на передержку волонтерам. Очень надеемся, что кто-то захочет его забрать. Чтобы кот попал в добрые руки. А то ведь сейчас у него даже имени нет.

Те, кто захочет забрать кота, могут обращаться к волонтерам Тулуна по телефону, указанному здесь.

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