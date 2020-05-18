2020-05-18T15:15:44+03:00
Общество

Инспектор ГИБДД спас кота, застрявшего на дереве

Лейтенант полиции из Тулуна Владислав Ли-Чен-Жу забрался на дерево за две минуты [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Инспектор ГИБДД спас кота, застрявшего на дереве. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиИнспектор ГИБДД спас кота, застрявшего на дереве. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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- "Спасите моего кота, он залез на высокое дерево во дворе, и не может слезть, сидит на ветке, трясется и мяукает". С такой необычной просьбой о помощи обратилась к дежурившему инспектору ГИБДД Владиславу Ли-Чен-Жу 40-летняя жительница Тулуна. Лейтенант подошел к дереву, и с удивлением узнал от хозяев кота, и соседей, что пушистик по имени Бич, сидит на высоте около 8-10 метров без воды и еды уже несколько дней.

Полицейский из Тулуна спас кота, застрявшего на дереве.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

- Надо спасать бедолагу, - подумал Владислав, снял фуражку и без страховки начал взбираться на дерево, словно профессиональный альпинист. Очевидцы же и выглянувшие из окон соседи начали снимать спасательную операцию на камеры смартфонов. А длилась она от силы минуты две. За это время полицейский добрался до кота, положил его в куртку и вместе с ним благополучно спустился на землю. В тот момент, когда лейтенант передавал целое и невредимое животное в руки хозяев, наблюдавшая за спасением бабушка два раза громко крикнула с балкона: «Спасибо, герой!

Получив порцию благодарности от хозяев пушистика, которые теперь боялись даже из рук выпустить своего любимца, Владислав Ли-Чен-Жу отправился на дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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