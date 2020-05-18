Инспектор ГИБДД спас кота, застрявшего на дереве

- "Спасите моего кота, он залез на высокое дерево во дворе, и не может слезть, сидит на ветке, трясется и мяукает". С такой необычной просьбой о помощи обратилась к дежурившему инспектору ГИБДД Владиславу Ли-Чен-Жу 40-летняя жительница Тулуна. Лейтенант подошел к дереву, и с удивлением узнал от хозяев кота, и соседей, что пушистик по имени Бич, сидит на высоте около 8-10 метров без воды и еды уже несколько дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/779739" frameborder="0"></iframe> Полицейский из Тулуна спас кота, застрявшего на дереве.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

- Надо спасать бедолагу, - подумал Владислав, снял фуражку и без страховки начал взбираться на дерево, словно профессиональный альпинист. Очевидцы же и выглянувшие из окон соседи начали снимать спасательную операцию на камеры смартфонов. А длилась она от силы минуты две. За это время полицейский добрался до кота, положил его в куртку и вместе с ним благополучно спустился на землю. В тот момент, когда лейтенант передавал целое и невредимое животное в руки хозяев, наблюдавшая за спасением бабушка два раза громко крикнула с балкона: «Спасибо, герой!

Получив порцию благодарности от хозяев пушистика, которые теперь боялись даже из рук выпустить своего любимца, Владислав Ли-Чен-Жу отправился на дежурство.