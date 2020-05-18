2020-05-18T15:08:44+03:00
Общество

Учится по «Вайберу», а выпускной в онлайне: единственная 11-классница в школе из сибирской глубинки на самоизоляции готовится к последнему звонку

17-летняя Полина Шик из села Идеал записывает песню для виртуального праздника [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Полина за два года привыкла учиться одна. Фото: личный архив.Полина за два года привыкла учиться одна. Фото: личный архив.
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- Верю, что всего добьюсь! – и как 17-летней школьнице из Аларского района Иркутской области не верить? Мало того, что Полина носит фамилию Шик, так еще и родом из села Идеал. Обязывает!

- Идеальное совпадение, - смеется девушка.

Да и выбора у Полины в стремлении быть первой всегда во всем, собственно, особо-то и нет, «отдувается» за всех. Так уж вышло, что она единственная выпускница в своей школе. В 11-м классе из 180 учеников в Идеале числится только Полина.

- Я в 10-м одна училась, - улыбается девушка. – После 9-го мои одноклассники получили аттестаты, разошлись по техникум и училищам, я единственная, кто мечтал о высшем образовании. Каково это учиться совсем одной? На задней парте не отсидишься, с ребятами не поболтаешь, на каждом уроке - к доске. Несмотря на то, что нагрузка большая - по семь уроков в день и консультации по субботам - я твердая ударница. Стараюсь!

Выпускница - твердая ударница, несмотря на большую нагрузку. Фото: личный архив.

Выпускница - твердая ударница, несмотря на большую нагрузку. Фото: личный архив.

Хотя, признаться, не на всех уроках Полина занимается одна. По основным предметам учителя занимались с Полиной индивидуально. А вот на занятия по ОБЖ, физкультуре, технологии (трудам) и мировой художественной культуре она ходила вместе с 10-м классом, где учатся восемь человек. Так и для учителей удобнее, которых, кстати, в школе 13, и Полине радость. Но так было до коронавируса. А сейчас?

- Как учусь на самоизоляции? – переспрашивает девушка. – Наша школа тоже перешла на дистанционное обучение. Занятия у меня по «Вайберу». Педагоги каждый день отправляют задания, я в ответ - фотографии с решениями и конспектами. И даже нормативы по физкультуре сдаю удаленно: родители записывают видео, как прыгаю в длину, отжимаюсь или приседаю, а затем пересылаем преподавателю.

Поступать девушка намерена на экономиста в Иркутск или Новосибирск. Ведь один из самых любимых предметов у нее – обществознание. Именно эту дисциплину помимо обязательных русского языка и математики она будет сдавать. Правда, как пройдет ЕГЭ, Полина еще не знает.

- Если бы не коронавирус, то поехала бы на школьном автобусе в соседнюю деревню Кутулик, это в 27 километрах от Идеала, - говорит 11-классница. - А теперь, как все будет, не знаю.

На этот вопрос пока не могут ответить и в администрации школы - ведь даты и условия проведения ЕГЭ в стране пока не установлены. Все будет зависеть от обстановки с вирусом. Такая же неопределенность пока что и с выпускным вечером.

- Зато я уже готовлюсь к последнему звонку, - увлеченно рассказывает Полина Шик. - Мы с выпускниками 9-го класса (их 12 человек) придумали онлайн-праздник: запишем стихотворения и песни на видео, смонтируем поздравительный ролик и отправим его всем учителям и выпускникам. Я исполню песню на мотив «Сансары» группы «Баста», переделанную под школьную тематику.

- Если бы не коронавирус, мы бы устроили совместный выпускной бал для Полины и ребят из девятого класса, - поясняет директор школы села Идеал Андрей Алексеев. - Однажды у нас было такое, что 11-й класс оканчивали всего двое выпускников, и мы праздновали именно так, все вместе. Но чтобы была единственная одиннадцатиклассница - такое впервые!

Девушка увлекается спортом, музыкой, путешествует по стране. Фото: личный архив.

Девушка увлекается спортом, музыкой, путешествует по стране. Фото: личный архив.

Но девушке не одиноко. Ведь у нее друзья - вся школа! Когда она училась в 10-м классе, ребята выбрали ее президентом школьной республики. В прошлом году Полина даже представляла Аларский район на сессии областного детского парламента. А еще участвовала в краеведческих конкурсах, проводила классные часы для младших учеников. А сейчас эти дела отошли на второй план, как бы ни проходил ЕГЭ, но его никто не отменил.

- Мне даже не приходится помогать ей по учебе, она очень самостоятельная, и к экзаменам сама готовится плотно, по графику, - говорит ее мама, Елена Шик. К слову, она работает в той же школе преподавателем МХК, и ведет уроки, в том числе у своей дочери. - При этом Полина еще и находит время на увлечения: поет, играет на укулеле (маленькая гитара - прим. ред.) и занимается спортом по видеоурокам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЕГЭ-2020 отменили для тех, кто не идет в вузы

Из-за пандемии коронавируса Министерство просвещения РФ сдвинуло сроки ЕГЭ-2020. Возможно, экзамены для одиннадцатиклассников проведут в конце июня - начале июля. Законопроект подготовлен, подписать его планируют 25 мая. Однако все зависит от обстановки по заболеваемости COVID-19.

Интересно, что ЕГЭ в этом году могут сдавать только те выпускники, кто собирается поступать в вузы. Если таких планов на ближайшее время нет, то экзамены можно не сдавать!

- По предварительной информации Минпросвещения РФ, государственная итоговая аттестация учеников 9-х и 11-х классов состоится без экзаменов, с выставлением оценок в аттестат по итогам обучения за год, - отметила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Всего ЕГЭ сдадут 15570 жителей Иркутской области, из них 14124 – выпускники этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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