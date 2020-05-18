«Температура 37 и жжение в груди»: сибирячка заразилась коронавирусом во время чаепития с подругой

«Привет, меня госпитализировали с COVID-19», - такая весть от подруги очень встревожила 38-летнюю иркутянку Анну 30 апреля. Конечно, она искренне переживала за приятельницу, но и за себя заволновалась тоже - ведь буквально неделю назад женщины встречались, разговаривали и вместе пили чай. Тогда подозрений не возникло - у подруги не было симптомов ОРВИ. Да и у самой Анны тоже. Но в больницу она, разумеется, сразу же позвонила.

- С момента обращения в поликлинику мне каждый день звонил эпидемиолог, узнавал о моем самочувствии, просил обязательно измерять температуру утром и вечером, - рассказывает «КП-Иркутск» Анна. - Температура стала подниматься до 37 - 37,4 градусов, еще было жжение в груди. Наконец, 3 мая мне сделали тест на коронавирус, а на следующий день позвонили со словами: «Вас госпитализируют».

К счастью, никого из семьи иркутянка не заразила - у ее родителей и ребенка результаты тестов дважды отрицательные. Анна - менеджер по продажам, во время режима самоизоляции спокойно работает на удаленке, так что из дома в эти дни не выходила.

- Когда я попала в инфекционку, туда поступало много пациентов из городской больницы №1, - рассказывает иркутянка. - И тогда я осознала, как растеряны медработники от большого количества заболевших. В моей палате лежали еще трое с коронавирусом: двое пациентов из больницы №1 (им по 56 и 70 лет), и девушка из обсерватора, приехавшая из Москвы. Что интересно, сама она из Саянска, долго жила в столице, но сейчас приехала в Иркутск отсидеться, переждать пандемию. Говорит, многие стараются временно перебраться из Москвы в регионы, спасаясь от вируса.

По словам Анны, болезнь она переносила довольно легко, поэтому оставались силы заботиться о соседях по палате. Так, в помещении в те дни было жарко, и чтобы хоть на пять минут приоткрыть окно, она закутывала в одеяла пожилых пациентов - они и так в тяжелом состоянии, нельзя допустить, чтобы их продуло. Но и свежий воздух всем необходим. А еще у девушки из обсерватора не оказалось с собой средств личной гигиены, и иркутянка делилась с ней туалетной бумагой, мылом, зубной пастой.

- Не ко всем близкие могли приехать и передать посылки, - говорит Анна. - Поэтому спасибо блогеру Ксении Костиной, которая лежала в соседней палате (напомним, «КП-Иркутск» писала ее историю заражения и лечения COVID-19 – прим.ред.). Благодаря ее публикациям в соцсетях неравнодушные иркутяне откликнулись и собрали для пациентов предметы личной гигиены.

В инфекционной больнице Анна провела всего пять дней. Хронических заболеваний у нее нет, поэтому организм быстро справился с коронавирусом.

- Кроме повышенной температуры, ничего не беспокоило, - рассказывает сибирячка. - У меня брали анализы, делали рентген грудной клетки – все чисто. Два теста на коронавирус оказались отрицательными, и уже 9 мая меня выписали. Подруга тоже быстро вылечилась. Врач сказал, что изоляция мне не нужна, так как я уже перенесла вирус и не заразна. Но я все равно сижу дома, работаю по-прежнему удаленно. Кто знает, возможно ли повторное заражение. А при общении с близкими людьми, на всякий случай, ради их безопасности надеваю маску и дезинфицирую руки.

Анне повезло, что болезнь отступила быстро. И теперь она просит всех быть осторожнее в период пандемии.

- Берегите себя и близких! - восклицает сибирячка. - А врачам, работающим в нынешних условиях, низкий поклон.

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