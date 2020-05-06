Думали отравление, оказалось коронавирус: сибирячка о том, как ее семья заразилась COVID-19

Уже четвертый день 32-летняя иркутянка Ксения Костина вместе с 10-летней дочкой, мужем и свекровью находятся в больнице. Коронавирус, диагноз подтвержден. И женщина в отличие от большинства пациентов с COVID-19, которые предпочитают не афишировать свой диагноз и имена, наоборот рассказывает почти каждый шаг лечения на своей страничке в соцсети. Сибирячка активно выкладывает видеоролики, сообщая подписчикам свое состояние и быт в больничной палате. Несмотря на то, что на странице Ксении множество семейных снимков с путешествий, ее семья подхватила инфекцию вовсе не после поездки за границу, а прямо в городе.

- За границу в последние месяцы мы не ездили, - рассказывает корреспонденту "КП-"Иркутск" Ксения Костина. - В апреле моя свекровь попала в отделение терапии 1-й клинической больницы. Ни о каком коронавирусе у нее тогда речи не было. Свекрови поднимали гемоглобин из-за тяжелой формы анемии. Возможно, там каким-то образом оказался инфицированный коронавирусом пациент.

Почему? Свекровь Ксении выписали из 1-й больницы 24 апреля, женщину встречали всей семьей. В тот же день свекрови поднялась температура до 39. Ксения, признается, не предала этому значения, так как при анемии такие симптомы возможны. На следующий день температура у женщины спала. А вот в семье Ксении проблемы со здоровьем начались с 27 апреля.

- У меня началась диарея и подскочила температура до 38,8, - продолжает Ксения. – Появилась сильная слабость, недомогание. А вот кашля не было, да и горло не болело. Когда через сутки все прошло, я подумала, что просто отравилась. С кем не бывает. Еще через день те же самые симптомы появились у мужа и дочки, которую к тому же начало рвать. Здесь я еще больше стала уверена, что мы отравились всей семьей. Тем более, что ребенок накануне переел чипсов.

При первых симптомах, Ксения думала, что просто отравилась. Фото: личный архив Ксении Костиной.

Вскоре Ксении и дочке стало легче, а вот у мужа температура не проходила. Это при том, что мужчина до этого болел крайне редко. Пока Макар отлеживался дома, он созвонился с коллегами. Начальник, сразу сказал, что как только режим самоизоляции снимут, на работу мужчину пустят, только если он сдаст анализ на коронавирус. После этого, несмотря на отсутствие кашля и одышки семейство Костиных в полном составе отправилось сдавать тест.

- Мы позвонили в скорую, где нас перенаправили в поликлинику, - говорит Ксения. – Там врачи сказали, чтобы мы приехали на осмотр терапевта. Так как чувствовали себя мы уже неплохо, медики предложили лечиться дома. Сказали, мол, показаний для теста нет. Предложили сделать справку о том, что у нас ОРВИ. Немного поругавшись с врачами, нам все же согласились сделать тест. Мы сдали его всей семьей и с полной уверенностью, что это не коронавирус, поехали домой.

Ксения признается, что после этого режим самоизоляции соблюдала не полностью. По словам женщины, надев маску, она съездила к родителям, чтобы привезти им фруктов. Кроме этого, женщина выходила на улицу, чтобы поговорить с соседями. Так как семья живет за городом, Ксения и ее знакомые, живущие неподалеку, были уверены, что их коронавирус не коснется.

- Когда нам позвонили и сообщили, что анализ положительный, мы были в шоке, - продолжает Ксения. – Сейчас в инфекционке лежу я с дочкой, муж и свекровь в отдельных палатах. У моих родителей, с которыми я контактировала, также взяли тест, результат пока неизвестен. Как я себя чувствую? Есть неприятные ощущения в легких. Мужу, дочке и свекрови также уже лучше. Очень надеюсь, что нам будут давать нормальную антивирусную терапию. Потому что на одних антибиотиках, которые нам давали в первые дни, мы долго не продержимся.

Десятки видеороликов Ксении, которые она выкладывает в истории в инстаграме (у женщины-блогера 46 тысяч подписчиков) привлекли внимание и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На днях глава региона сам связался с Ксенией.

- Он сам позвонил мне, - заключает Ксения. – Заверил, что все необходимые препараты будут. Я и дальше буду рассказывать, и снимать видео про свое восстановление.

Сейчас Ксения, как и другие иркутяне, попавшие в инфекционку с коронавирусом, советуют горожанам соблюдать режим самоизоляции, чтобы случаев заражения стало меньше, и чтобы врачи стали немного разгруженными и могли оказывать каждому пациенту нормальную помощь.

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