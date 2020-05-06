Карта распространения коронавируса в Иркутской области 6 мая: 2/3 заражений приходится на областной центр.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 мая пополнилась. Нет, новых территорий на ней, что очень радует, не появилось. Пока все те же 17. Но есть и положительный момент. Уже в трех регионах из этого списка - Усть-Кутском, Аларском и Нукутском - выздоровели все.

Но вот число зараженных в самом Иркутске все также растет. Если за прошедшие сутки общее количество больных в регионе выросло на 6 случаев, до 237, то в областном центрее - на 4.

Конечно, рост заболеваемости небольшой, но общая цифра впечатляет - 158. Или - двое из трех заразившихся живут в самом Иркутске. Много! Риск подхватить инфекцию в городе высок, именно таким образом заразился 81 человек. необходимо быть осторожнее. Соблюдать дистанцию, ходить в магазин в маске, тщательно мыть руки. Меры, впрочем, совершенно элементарные.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 мая показывает, как с каждым днем больше становится больных в ближнем к областному центру пригороде. Вчера - 16, сегодня уже 17. Не так и мало, если учесть, что за каждым диагнозом - новый очаг инфекции.

В Ангарске - 13 случаев инфекции. Но уже выздоровело шесть из них, почти половина. А вот в Усть-Илимске по-прежнему выздоровел только 1 из 12. В Черемхово 7 случаев, но почти все - дела минувших дней. Большая семья приезжих из Киргизии давно выздоровела. А вот из шести заболевших жителей Братска выздоровел только 1.

Также на карте распространения коронавируса в Иркутской области 6 мая есть заболевшие в Бодайбо, Усолье-Сибирском, Шелеховском, Усть-Удинском, Зиминском, Куйтунском, Осинском, Эхирит-Булагатском районах.