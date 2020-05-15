«Температура 37.5, красное горло и болит живот»: сибирячка заразилась коронавирусом, сидя на самоизоляции

«Выписка отменяется. У вас снова положительный анализ на коронавирус», - такие новости до слез довели 20-летнюю иркутянку Светлану Дука, которая уже третью неделю лежит в инфекционной больнице. Тесты ей, как и всем заразившимся, делают каждые два дня. Два отрицательных - значит, зараза побеждена. Первый отрицательный тест ей пришел на днях. Но накануне, увы, вновь положительный.

А заразилась девушка, сидя дома на самоизоляции. Она студентка одного из иркутских вузов, сейчас, как и остальные, учится дистанционно. Единственное место, куда выходила - в магазин за продуктами.

- Все началось 24 апреля, - рассказывает Светлана. - Первым слег мой молодой человек. У него заболело горло, температура поднялась до 37,4. Позвонили в ближайшую поликлинику, ему ответили, что раз температура невысокая, то можно и самому прийти на прием к врачу. В больнице его уверяли, что это обычное ОРВИ. А 26 апреля плохо стало и мне: поднялась температура, саднило горло. Вдобавок появился кашель, одышка и даже боли в легких при глубоком вдохе. Я тоже пошла в поликлинику. Пока ждала свою очередь, на стенде возле кабинета врача прочитала симптомы коронавируса и перепугалась: совпадают!

Но медики успокоили девушку, мол, раз не было контактов с зараженными людьми и заграничных поездок, то о COVID-19 речи нет. Тесты в больнице ей делать не стали. А на горячей линии по коронавирусу предложили сдать анализы платно, для собственного спокойствия. Но пара отказалась: пришлось бы стоять в очереди с другими пациентами, вдруг среди них есть заболевшие? Сидели дома, лечились антибиотиками, которые прописали врачи. У обоих уже пропало обоняние.

Из палаты инфекционной больницы. Фото: предоставлено Светланой Дука.

И вот 28 апреля стало ясно, откуда все-таки пришла зараза.

«У пятерых человек подозрение на коронавирус. Тесты у них взяли, ждем результатов. Если у вас поднялась температура - оставайтесь дома!» - это тревожное сообщение прислали парню Светланы в рабочем чате. Название организации пара не раскрывает, но говорит, что ее деятельность на время режима самоизоляции не приостанавливали, все сотрудники ходили на работу.

Опасения 29 апреля подтвердились - анализы у его коллег оказались положительными. В этот же день молодому человеку стало хуже. Закружилась голова, затряслись руки, было тяжело дышать - возможно, из-за волнения. Они не стали дожидаться, пока с поликлиники приедет врач (их обещали посетить и взять, наконец, анализы через день), а вызвали скорую помощь. Так и оказались в инфекционке.

- Тесты сдали в тот же вечер, а про положительные результаты узнали только 3 мая, - говорит Светлана. - Мы, конечно, к этому уже морально подготовились, но все равно было тяжело слышать про такой диагноз. Слава Богу, что я все это время соблюдала режим самоизоляции, не гуляла и не ходила в гости к родителям.

Пару разместили в одной палате. По словам девушки, лечили противовирусными и жаропонижающими препаратами, давали порошки от кашля и лекарства для пищеварения.

- Мой парень легче перенес инфекцию, три дня назад его уже выписали, - рассказывает Светлана. - У меня до сих пор красное горло и иногда при вдохе больно в груди. Рентген легких мне делали, ничего серьезного не показал. Но я настояла еще и на компьютерной томографии, для своего спокойствия. Все еще держится температура около 37,5. И очень сильно болит живот, невозможно прикоснуться.

Сейчас она в палате одна. Периодически заходят врачи и медсестры, следят за самочувствием. Выходить ей строго запрещено, палата снаружи замыкается на ключ. Так что никаких контактов с другими пациентами. С родными видеться, разумеется, тоже нельзя, но медики хотя бы передают от них посылки. О болезни Светлана решилась рассказать у себя в «Инстаграме», надеясь, что другим сибирякам это поможет вовремя распознать у себя тревожные симптомы.

Учитывая, что отрицательных теста должно прийти два, выпишется она не раньше, чем на следующей неделе.

- Так хочется домой, - вздыхает девушка. - Здесь только и остается, что смотреть в окно или зависать в телефоне. Но я верю, что скоро выздоровею, и настраиваю себя на позитив.

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