Заболевшая коронавирусом беременная жительница Бурятии родила здорового ребенка

С симптомами ОРВИ обратилась к врачам всего за несколько дней до родов беременная жительница Бурятии. 18 апреля медики взяли у будущей мамы анализ на COVID-19, который через два дня показал положительный результат.

Ну а спустя еще три дня, 23 апреля зараженная коронавирусом женщина благополучно родила малыша при помощи кесарева сечения. Роды проходили в специально подготовленном боксе республиканского перинатального центра. Акушеры работали в защитных костюмах. После появления на свет у малыша сразу взяли анализы на коронавирус, которые в тот же день отправили в Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии. И вот, пришли результаты теста.

- Результат на коронавируса у ребенка – отрицательный, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. – Были предприняты все необходимые меры для успешных родов. Мы желаем маме и малышке скорейшего выздоровления и здоровья.

К слову, сейчас молодая мамочка чувствует себя хорошо. Ее уже перевели из бокса в ковидный госпиталь на улице Солнечная. Сейчас она находится в палате. Как рассказала глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова, врачи оценивают состояние женщины, как легкой степени тяжести. Симптомов коронавируса у нее уже нет.

Что касается ситуации с коронавирусом в Бурятии, то по состоянию на 25 апреля в респулике уже 186 официально подтвержденных случаев COVID-19. Есть и те, кто уже прошел лечение. Выздоровевших в Бурятии уже 67 человек. В стационарах продолжают оставаться 116 пациентов, в том числе 6 детей. За все время распространения коронавирусной инфекции в Бурятии умерло 2 человека. В отделении реанимации находятся 3 тяжелых пациентов с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ.

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