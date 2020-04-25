Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186

25 Апр 2020 2020-04-25T05:27:42+03:00

Число заболевших коронавирусом в Бурятии выросло на 6 человек

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В Бурятии вновь выросло количество заболевших коронавирусом. По состоянию на утро, 25 апреля, в республике уже 186 официально подтвержденных случаев COVID-19. Для сравнения, днем ранее было 180 заболевших.

Есть и те, кто уже прошел лечение. Выздоровевших в Бурятии уже 67 человек. В стационарах продолжают оставаться 116 пациентов, в том числе 6 детей, 1 человек на стадии госпитализации. За все время распространения коронавирусной инфекции в Бурятии умерло 2 человека. В отделении реанимации находятся 3 тяжелых пациентов с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ

- Сейчас определяются границы эпидочагов, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии. – Круг контактных лиц составляет 819 человек, все лабораторно обследованы.

Продолжаются в Бурятии и дезинфекция в домашних очагах и по месту работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU