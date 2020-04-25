2020-04-24T21:59:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 25 апреля 2020: пациентов консультируют дистанционно

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Бурятии на 25 апреля
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 25 апреля для вас.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 25 апреля для вас.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии на 25 апреля. Больных уже 180, люди продолжают заболевать, но, к счастью, также продолжают и выздоравливать. Сегодня общее число выписавшихся из больницы местных жителей с диагнозом коронавирус составило уже 62.

Коронавирус в Бурятии, 25 апреля: к приему больных готовы

В кратчайшие сроки в республике развёрнуто 493 инфекционные койки для лечения больных COVID-19. Из них 186 - в инфекционной больнице, которая полностью переведена на лечение ковидных пациентов. Еще 88 мест -

коек на базе перинатального центра и 40 на базе госпиталя ветеранов войн. Как и планировали, открыли возможность принимать людей в больнице Северобайкальска. При необходимости пациентов могут принять в инфекционных отделениях районных больниц.

Коронавирус в Бурятии, 25 апреля: пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями лечат дистанционно

Какие бы новые инфекции не приходили и какие бы ограничения не несли, задача медиков — не забывать о помощи людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями. Сейчас им особенно тяжело, как психологически, из-за запретов, связанных с самоизоляцией, так и чисто физически. Раньше именно эта категория пациентов была постоянными посетителями поликлиник.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 25 апреля 2020 года.

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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