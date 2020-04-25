25 Апр 2020 2020-04-25T06:17:40+03:00

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевшими, как и сутки назад считаются 87 человек

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По свежей сводке, опубликованной правительством Иркутской области, в Приангарье за последние сутки не изменилось количество заболевших коронавирусом. Н утро 25 апреля в нашем регионе по-прежнему 87 официально подтвержденных случаев COVID-19. При этом успешно прошли лечение и были выписаны из больниц 25 человек.

Госпитализировано также 58 пациентов, из них 13 из обсерваторов, 1 проходит лечение в Забайкальском крае. За все время распространения коронавирусной инфекции, в Приангарье умерло 3 пациента, у которых был подтвержден COVID-19.

Напомним, что в Иркутской области коронавирусом также заразились 6 врачей. Об этом стало известно на днях из выступления на Депутатском штабе и.о. зампреда правительства Валентины Вобликовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU