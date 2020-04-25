Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 апреля: 6 медиков в больнице, режим самоизоляции продлен

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 апреля:накануне все узнали, что принято очередное и в принципе ожидаемое решение о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.Частично это останавливает поток людей, но только частично. Потому что большинство предприятий все-таки работают.

Коронавирус в Иркутске на 25 апреля: Шесть медиков из Иркутска заразились инфекцией

Об этом стало известно на днях из выступления на Депутатском штабе и.о. зампреда правительства Валентины Вобликовой. Понятно, что врачи заражаются везде. Ярким примером может стать главврач знаменитой московской больницы на Коммунарке. К сожалению, полностью этого избежать нельзя. Главное, чтобы обошлось минимальными последствиями. Пожелаем врачам здоровья! Подробности.

-Шесть медиков инфицированы, пять из них оказались больными при проверке персонала закрытых на карантин больниц, - сказала на заседании депутатского штаба по коронавирусу и.о. Зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -Шестой случай обнаружился буквально только что, но этот врач уже месяц не работал.

При этом отмечено, что карантины в больницах города были организованы правильно, никто из врачей, которые общались с заболевшими, не заразился. Это важно. Особенно в сравнении с похожими ситуациями в России, когда заболевает много докторов. Так, в соседней Бурятии после карантина в одной из больниц Улан-Удэ оказались больны 10 медиков, а более 90 их коллег направлены в обсерватор на 2 недели.

Коронавирус в Иркутске, 25 апреля: есть ли у иркутян иммунитет к инфекции

Этот интересный вопрос тоже поднимали на днях. Безусловно, многие уже наверняка переболели инфекцией. По по данным медиков, в областном центре на первый план уже вышли внутренние очаги коронавируса, когда точно сказать, где и от кого заразился пациент, очень сложно. Стало быть, можно было легко заразиться и перенести болезнь на ногах либо в качестве тяжелого гриппа, особенно если ты молод и относительно здоров. Напомним, таковых, по данным врачей среди заболевших 80%.

-И мы все-таки предполагаем, что часть нашего населения уже перенесла коронавирус бессимптомно или в легкой форме, - сказала Валентина Вобликова. -Для выявления иммунной прослойки ( то есть примерного процента жителей, у которых есть иммунитет к болезни — ред.) в ИГМУ на следующей неделе начнут тестирование методом иммуно-ферментного анализа своего персонала и студентов, которые недавно переболели ОРВИ. Они будут изучать, есть ли у них иммуноглобулины, характерные для антител к этому коронавирусу.

Имеют ли уже иркутяне коллективный иммунитет к вирусу, методом ПЦР-диагностики хотят установить и в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека.

Коронавирус в Иркутске, 25 апреля: идут суды над нарушителями самоизоляции

Если вы думаете,что речь об обычных жителях города - тех, кто отправился на прогулку около своего дома, то ошибаетесь. К ответственности привлечены 30 человек, которые прилетели из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу и нарушили правила обязательной в этом случае жесткой самоизоляции в течение двух недель.

Надо находиться дома. Но далеко не все этому правилу следуют, хотя заражений в регионе от прибывших допустим, из Таиланда, много. Так совсем немного не вытерпел находиться дома 37-летний житель Усолья-Сибирского. Прилетел он 26 марта, а 3 апреля его задержали полицейские довольно далеко от дома. Суд оштрафовал его достаточно мягко — на 15 тысяч рублей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 апреля.