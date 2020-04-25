«Сильная слабость, кашель и болит желудок»: вылечившаяся от коронавируса иркутянка, рассказала о последствиях болезни

Иркутянка Евгения Волкова одна из 25 жителей Приангарья, которые уже на себе ощутили все коварство коронавируса и тяготы его лечения. Напомним, «Комсомолка» рассказывала историю женщины, которая до сих пор не знает, где подхватила опасную инфекцию. В конце марта она с мужем встретила в иркутском аэропорту родственника, прилетевшего из Москвы. Через несколько дней у супруга начался сильный кашель, а сама Евгения слегла с температурой.

О том, что у нее положительный анализ на COVID-19 женщина узнала 9 апреля в свой день рождения. Заболел и супруг, госпитализировали их вместе. Самое удивительное, что у него, по словам Евгении, коронавирусной инфекции не выявили, диагностировав двухстороннее воспаление легких.

На днях Евгению Волкову и ее мужа выписали из инфекционной больницы, где они пробыли две недели. Два проведенных теста показали отрицательный результат. Никаких ограничений у них нет. По словам медиков, для окружающих переболевшие коронавирусом супруги не опасны. Врачи даже разрешили им встретиться с маленькой внучкой. Но полностью здоровой Евгения себя пока назвать не может.

- У нас по-прежнему сильная слабость, - уставшим голосом рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Евгения Волкова. – Мы живем в загородном доме. Буквально перед вашим звонком вышла на полчаса на вернанду, постояла, подышала воздухом. И все, пошла, легла, так как сил пока нет. Кроме того, уже в больнице у меня началось расстройство желудочно-кишечного тракта. Не проходит до сих пор. Хотя таблетки пью постоянно. Еще давление скачет. Все это врачи связывают с последствиями от коронавируса. Что касается мужа, то у него так и не проходит кашель.

Перед выпиской врачи сказали Евгении с мужем, что после болезни у них сильно ослаб иммунитет и посоветовали беречь себя, чтобы не подхватить даже обычное ОРВИ или простуду. Шанс поймать даже небольшую инфекцию у них теперь вырос в разы, а это может привести к осложнениям.

- Пока гуляем в своем дворе и никуда не ездим, - говорит Евгения. – Врачи каждый день с нами на связи, следят за нашим состоянием. Какие таблетки пьем? Муж принимает препараты от кашля, а я только от желудка.

Кстати, во время лечения, врачи отметили, что семья Волковых вовремя начала лечение и обратилась за помощью к медикам. В общей сложности, на борьбу с опасной инфекцией у Евгении и ее мужа уже ушел почти месяц. 10 дней они лечились самостоятельно, две недели провели в больнице и уже два дня устраняют остатки болезни. Всем иркутянам, женщина еще раз советует соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

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