2020-04-24T15:07:15+03:00
Общество

«Выживаем на пенсию бабушки»: мать с двумя детьми из Ангарска застряли в Казахстане из-за коронавируса

Виктория Пилипенко хочет срочно вернуться домой, где осталась старшая 15-летняя дочь [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Виктория Пилипенко с сыном Степаном и дочерью Ангелиной. Фото: предоставлено Викторией Пилипенко.Виктория Пилипенко с сыном Степаном и дочерью Ангелиной. Фото: предоставлено Викторией Пилипенко.
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«Помогите, я с двумя детьми застряла в Казахстане. Зимой мы приехали навестить мою маму, но обратно в Россию выехать не смогли из-за того, что границу закрыли из-за коронавируса. Сидим уже месяц, а деньги заканчиваются». Такой пост в паблике «Инцидент Иркутск» оставила многодетная мать-одиночка из Ангарска Виктория Пилипенко. Женщина признается, решила попросить помощи у земляков из-за полной неопределенности, в которую попала. Но обо всем по порядку.

В январе Виктория, которая одна воспитывает 3-х (!) детей, получила известие. У ее матери ухудшилось состояние здоровья. Женщина живет в небольшом селе Байтерек под Алма-Атой. И Виктория срочно купила билет на поезд для себя, средней 11-летней дочки Ангелины и младшего 6-летнего сына Степана. Старшую 15-летнюю дочь мать сибирячка оставила в ангарской квартире под присмотром свекрови. В Казахстан семейство отправилось через Новосибирск.

- Погостили почти два месяца, поухаживали за мамой, но пришло время возвращаться, - рассказывает «КП» - Иркутск» Виктория Пилипенко. – Обратные билеты на 24 марта я купила еще до распространения коронавируса. Началось все за неделю до нашего отъезда. Когда появилась информация о том, что могут закрыть границы, я испугалась, что мы не успеем выехать, и 19 марта побежала на вокзал. А мне говорят: «Можете сдавать билеты, граница уже закрыта». Что делать, пришлось так и поступать, боялась потерять деньги, ведь на троих отдала за них больше 15 тысяч рублей.

Виза Виктории. Фото: предоставлено Викторией Пилипенко.

Виза Виктории. Фото: предоставлено Викторией Пилипенко.

Вот уже месяц, по словам Виктории, она с двумя детьми и больной мамой живут на остатки денег от возврата билетов, а также на пенсию матери в 10 тысяч рублей.

- С пособия приходится часть денег отдавать на оплату за ангарскую квартиру, - продолжает Виктория. – Надеяться мне больше не на кого. В Ангарске я работала оператором на автозаправке, но перед отъездом уволилась. В Казахстане работать я не могу, так как нет разрешения. Оба бывших мужа, алименты не платят, лишь изредка встречаются с детьми. В Ангарске из родных разве что свекровь-пенсионерка. Но ее просить о помощи не могу, она и так за старшей дочкой присматривает, пока нас нет.

По словам Виктории, ее виза заканчивается 24 апреля. Женщина обращалась в посольство России в Казахстане, где ей дали несколько номеров телефонов, но дозвониться никуда женщина не может. Поэтому и решила рассказать о своей проблеме в иркутские и ангарские соцсети.

- Мать нас, конечно, никуда не гонит, но как только откроют границы на железной дороге, мы готовы сразу вернуться, - говорит Виктория. – Когда это произойдет неизвестно. Карантин в Алма-Ате продолжает действовать. Одни говорят поезда пустят 1 мая, другие, что только в середине следующего месяца. Вот только на что покупать билеты, непонятно. С продажи старых билетов у нас осталось около 3-4 тысяч рублей. Но они вскоре все уйдут на продукты. Еще волнуюсь за старшую дочь, она скучает по нам в родном Ангарске…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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