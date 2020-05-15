Подробности «повторного заражения» коронавирусом в Бурятии: у пациентки произошел рецидив

Минздрав Бурятии официально опроверг новость о том, что местная жительница могла повторно заболеть коронавирусом. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как новость о том, что в республике, возможно, первый в России повторный случай заражения COVID-19, облетела все сети. Спустя 16 дней после выписки, у женщины, получившей 2 отрицательных теста, вновь появились признаки ОРВИ. Ей сделали тест на коронавирус, и он вновь оказался положительным. Медики, разобравшись в ситуации, выяснили, могла ли женщина, которая еще 21 апреля, выписалась из больницы, повторно подцепить инфекцию.

- Ухудшение состояния, возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита, - рассказывают в пресс-службе минздрава Иркутской области. - У этой пациентки нет повторного заражения COVID-19, и этот случай мы трактуем, как особенность рецидивирующего течения COVID-19.

Что касается состояния пациентки, то по словам медиков, сейчас она чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме. Тем не менее у женщины взяли контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Чтобы еще тщательнее изучить этот случай, Роспотребнадзор Бурятии проводит свое расследование.

Кстати, о том, что повторное заражение коронавирусом невозможно, рассказывал и ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования эпидемиолог Юрий Лысанов.

- Думаю, в данном случае какая-то проблема с диагностикой, - отметил Юрий Лысанов. - Нужно разбираться, когда она болела в первый раз, действительно ли это был COVID-19 или клиническая картина была просто схожа с этой инфекцией. Те тест-системы, которые сейчас используют, они не очень хорошие, даже в Москве бывает до 30% ложноотрицательных или ложноположительных результатов анализов на коронавирус. (Подробности)

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