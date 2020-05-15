2020-05-15T11:08:12+03:00
Здоровье

Заразилась коронавирусом повторно или все-таки не долечилась: сибирячка с диагнозом COVID-19 снова попала в больницу

В ситуации предстоит разобраться медикам
Любовь АРБАТСКАЯ
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Заразилась коронавирусом повторно или все-таки не долечилась: сибирячка с диагнозом COVID-19 снова попала в больницуЗаразилась коронавирусом повторно или все-таки не долечилась: сибирячка с диагнозом COVID-19 снова попала в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новость о том, что в Бурятии, возможно, первый в России повторный случай заражения коронавирусом, облетела интернет. Однако достоверно сказать, действительно ли женщина второй раз подцепила инфекцию после выздоровления, пока не могут даже медики. В ситуации еще предстоит разобраться.

- По словам главврача республиканской инфекционной больницы, да, есть женщина, которую повторно госпитализировали, но вопрос – то ли это повторное заражение, то ли рецидив недолеченной инфекции, пока это не выяснено, - сообщили «КП»- Иркутск в пресс-службе правительства Бурятии.

По неподтвержденным данным, пациентка была выписана еще в апреле, однако спустя 16 дней у нее снова появились признаки ОРВИ. Ей сделали тест на коронавирус, и он вновь оказался положительным. Подробная информация по ситуации появится в ближайшее время.

Тем временем, в Бурятии уже зарегистрировано 865 случаев заражения коронавирусом, особенно сложная обстановка в Кижингинском районе, там введен карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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