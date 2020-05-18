2020-05-18T12:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Бессимптомно переносят коронавирус 75% больных в Иркутской области

У остальных зараженных проявляются симптомы ОРВИ и внебольничной пневмонии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бессимптомно переносят коронавирус 75% больных в Иркутской областиБессимптомно переносят коронавирус 75% больных в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области 75% заразившихся коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно. Об этом во время видеоконференции рассказала и.о. зампреда правительства Приангарья Валентина Вобликова. У 14% процентов заболевших проявляются симптомы ОРВИ, еще у 11% - внебольничной пневмонии.

- Это конечно, хорошо, что многие переносят болезнь без симптомов, но с другой стороны, они могут болеть, и не зная об этом, заражать других, - добавила Валентина Вобликова.

Если брать ситуацию в целом по стране, то, по словам Валентины Вобликовой, бессимптонмно COVID-19 болеют 43-44%.

Напомним, утром, 18 мая в Иркутской области количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 97 человек. В общей сложности вирус подтвержден у 697 жителей региона. 540 пациентов сейчас получают все необходимое лечение в больницах. 57 человек переведены на больничные койки из обсерваторов, в числе заболевших 180 вахтовиков. Всего же с начала распространения коронавируса в Иркутской области выздоровели уже 145 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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