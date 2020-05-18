698 случаев заражения коронавирусом подтверждено 18 мая в Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T04:59:11+03:00

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Статистика неумолима. Количество случаев заражения коронавирусом 18 мая в Иркутской области уже 698. Только за сутки диагноз COVID-19 подтвердился в Приангарье 97 раз.

«540 человек сейчас получают все необходимое лечение в больницах регионе», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «57 человек переведены на больничные койки из обсерваторов, в числе заболевших 180 вахтовиков».

За минувшие сутки от вируса вылечились 3 сибиряка, всего же с начала распространения коронавируса в Иркутской области выздоровели уже 145 наших земляков. К несчастью, в нашем регионе также не обошлось без смертей, шестеро человек с коронавирусом умерли, с диагнозом COVID-19 также скончались еще семеро. Но причиной их смерти стали иные заболевания, не связанные с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU