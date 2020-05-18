Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 мая: 25% больных- вахтовики, выплаты получат все, кто работает с COVID

Коронавирус в Иркутске, 18 мая. Число больных все растет. В самом областном центре уже поставили много больше 300 диагнозов, да и общие цифры, накануне преодолевшие отметку 600, все выше. Прежде всего за счет заболевших вахтовиков. И речь не только о тех, кто приехав в Усть-Кут, хотя таковых уже больше 110. В Бодайбо 18 таких случаев, один из них закончился смертью жителя Белгорода. Пометка "вахта" стоит м у четырех москвичей, приехавших в Братск. Общее же число заразившихся рабочих из других регионов страны в статистике по региону - 25%. Или каждый четвертый. Им оказывается помощь - больных поместили в лечебные учреждения Братска, на месте развернули полевой госпиталь, на подмогу медикам приехали врачи-добровольцы из Иркутска.

Коронавирус в Иркутске, 18 мая: медикам пересчитали доплаты за апрель

Накануне на оперативном штабе объявлено, что доплаты за апрель медикам региона, работающим с больными коронавирусом, выплачены в полном объеме в соответствии с изменениями в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484. В первоначальной редакции постановления выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь время, которое медик работал с конкретным пациентом, не учитывается. В любом случае он действовал в зоне риска, подвергал себя опасности.

«Сегодня была произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тыс. рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусом. Доплата была произведена из расчета 50 тыс. руб. - врачам, 25 тыс. рублей - фельдшерам и водителям», - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Коронавирус в Иркутске, 18 мая: выплаты сделают и обслуживающему персоналу

Эти люди так, как врачи, не лечат больных. Не ставят уколы, как медсестры. Но они тоже по долгу службы находятся рядом с больными коронавирусом. Они обеспечивают бытовые условия медперсоналу и пациентам. В некоторых регионах решено сделать этим категориям работников выплаты тоже. Такое решение принято и в Иркутской области.

«Риску подвергаются специалисты технического, обслуживающего персонала и не только. У нас должна быть точная информация, сколько таких человек за месяц вошло в «красную зону», чтобы эти люди тоже получили дополнительные выплаты», - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 18 мая 2020 года.