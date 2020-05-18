59 врачей заболели коронавирусом в Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T17:33:49+03:00

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В Иркутской области, где продолжает расти количество заболевших коронавирусом, среди заразившихся много тех, кто находится на передовой борьбы с инфекцией. Так, COVID-19 за все время распространения инфекции, заразились уже 59 врачей, медсестер и санитаров. Сейчас они проходят лечение. Такие данные во время видеоконференции сообщила и.о. зампреда правительства Приангарья Валентина Вобликова.

- Все медики, конечно, ежедневно рискуют здоровьем и каждые семь дней их тестируют на коронавирус, - отметила Валентина Вобликова.

Напомним, Валентина Вобликова также рассказала, что 75% заразившихся коронавирусом жителей Приангарья болеют бессимптомно. еще 14% пациентов ощущают только типичные признаки легкого ОРВИ - небольшое повышение температуры, легкое першение в горле, насморк или кашель. Однако 11% подхватывают внебольничную пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU