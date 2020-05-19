Сидевший за угон автомобиля сибиряк сбежал из тюрьмы на машине начальника колонии

Сюжет, почти как в голливудском боевике про побег из тюрьмы повторился в ангарской исправительной колонии-поселения №7. Только там один из осужденных, решивший досрочно выбраться на волю, не стал копать туннель или долбить дыру в стене, как в картине «Побег из Шоушенка». За забор с колючей проволокой он выбрался, а точнее спокойно выехал прямо на машине начальника. Но, обо всем по порядку.

Вообще, 34-летнему заключенному Алексею (имя изменено, прим. Ред.), который, кстати, был осужден за угон автомобиля в сентябре 2018 года, оставалось сидеть еще ровно год. На свободу с чистой совестью он должен был выйти в апреле 2021 года. Но, в день, когда его отправили на уборку в гараж, туда на служебной Волге вместе с водителем подъехал начальник колонии. Они оставили машину в боксе и куда-то ушли. Все бы ничего, вот только водитель каким-то образом, умудрился оставить ключ в замке зажигания.

Алексей, видимо из-за своей слабости к автомобилям, решил заглянуть в салон Волги, и конечно, увидел оставленный ключ. Недолго думая, он запрыгнул за руль, включил двигатель, переключил коробку передач и поехал. Каким образом, он проехал контрольно-пропускной пункт, пока остается загадкой, но территорию исправительного учреждения, где заключенным разрешено свободное перемещение, он покинул как большой начальник, пусть и без личного водителя. Оказавшись на воле, заключенному, который до суда всю жизнь прожил в Ангарске, в родных пенатах плутать не пришлось Он выехал на трассу и погнал к своим знакомым на дачу. Неизвестно, успел ли он пожарить шашлык на природе, но в колонии пропажу заключенного и Волги начальника заметили только спустя час.

- Задержали беглеца в том же садоводстве, куда он приехал, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сопротивления он не оказывал. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям "Побег из мест лишения свободы" и "Угон".

Свою внутреннюю проверку начали и в ГУФСИН по Иркутской области. Сам же беглец по предварительной информации, признался, что якобы вообще не собирался сбегать. Мол, просто хотел покататься на машине и планировал вернуться в колонию до того момента, как заметят его отсутствие. Но теперь, за руль он сядет скорее всего нескоро. Так как о свободе в апреле 2021 года ему придется забыть.

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