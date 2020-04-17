Зачинщиками бунта в ангарской колонии №15 признаны 200 заключенных

Следователи Иркутской области продолжают выяснять все подробности бунта, который в конце прошлой недели произошел в исправительной колонии строгого режима №15. Напомним, массовые беспорядки на территории исправительного учреждения, длившиеся двое суток, обсуждали по всей стране. Началось все вечером, 9 апреля, когда один из заключенных с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/773710" frameborder="0"></iframe> Видео бунта в ангарской исправительной колонии №15.Видео: СУ СК России

В тот же вечер администрации колонии удалось утихомирить заключенных, но на следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой. Заключенные устроили на территории колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Бунт удалось подавить с помощью личного вмешательства руководства и привлечения спецназа. Спустя неделю, следователям удалось вычислить тех, кто принимал самое активное участие в беспорядках.

- Основные зачинщики и участники на территории ИК-15 установлены, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Их порядка 200 человек. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Сейчас к этому добавилось еще два уголовных дела по статьям «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии» и «Организация и участие в массовых беспорядках».

Пожар в ИК-15 вечером, 10 апреля. Фото: очевидцы

Несмотря на то, что ГУФСИН Иркутской области сообщил, что заказчики инцидента и основные каналы организации бунта в ИК-15 установлены, работа следователей продолжается. Им предстоит допросить еще более 2 тысяч свидетелей. Среди них как осужденные, так и сотрудники администрации колонии.

Имена заказчиков в ГУФСИН не сообщили, зато подробно рассказали о причененном ущербе. Оказалось, что жизненно важные объекты колонии – общежития отрядов, столовая, медсанчасть – из-за поджогов не пострадали. Разрушены и сожжены оказались объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

Огонь был виден из разных районов Ангарска. Фото: очевидцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГУФСИН: заказчик бунта в ангарской колонии №15 установлен (Подробности)

Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт (Подробности)

Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области (Подробности)