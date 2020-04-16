ГУФСИН: заказчик бунта в ангарской колонии №15 установлен

Бунт заключенных, который произошел в исправительной колонии строгого режима №15 в конце прошлой недели, обсуждали по всей стране. Еще бы, ведь продолжался он на протяжении двух суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

В тот же вечер, администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Причем в прямом смысле. Заключенные устроили на территории колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Фотографии пламени тут же облетели соцсети. Пришлось даже перекрывать федеральную трассу на въезде в Ангарск. Бунт был подавлен с помощью личного вмешательства руководства и привлечения спецназа.

Пожар в колонии вечером, 10 апреля. Фото: очевидцы

Через несколько дней после бунта в колонии побывал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Он пообщался с обеими сторонами конфликта и сделал вывод, что главной причиной бунта являются не условия содержания, а конфликт между некоторыми осужденными и представителями руководства ИК-15. Но устанавливать точные причины произошедшего предстоит следственному комитету. И первые результаты уже есть.

- Следователи установили заказчиков инцидента и основные каналы организации беспорядков, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». На время расследования осужденные, которые принимали самое активное участие в беспорядках, изолированы и вывезены в другие учреждения. Также всех их обследовали медики. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/773555" frameborder="0"></iframe> Бунт в ангарской колонии.Видео: СУ СК России

Если имена заказчиков в ГУФСИН не сообщили, то о причененном ущербе, рассказали. Напомним, ранее сообщалось, что ИК-15 едва ли не сгорела полностью. Оказалось, что жизненно важные объекты колонии – общежития отрядов, столовая, медсанчасть – из-за поджогов не пострадали.

- Разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа, - продолжают в пресс-службе ГУФСИН. – Нанесенный материальный ущерб очень значительный.

После беспорядков в ангарской колонии организовали работу «прямой линии» для родственников заключенных. В ГУФСИН рассказывают, что из-за коронавируса, в колонии №15 ввели ограничения на посещения. Но членам общественной наблюдательной комиссии Иркутской области разрешили посетить ИК-15, где они осмотрели территорию, увидели, как налажен быт и питание в учреждении. Если разрешат следователи, в ближайшее время правозащитники планируют также встретиться с осужденными, которые участвовали в бунте.

Пожар в колонии был виден из разных районов Ангарска. Фото: очевидцы

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