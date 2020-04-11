Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара и бунта в колонии Ангарска

История с бунтом в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области ночью 11 апреля прогремела на всю страну. Еще бы – осужденные одного из образцовых исправительных учреждений региона вдруг выжгли его дотла! Фотографии и видео сильнейшего пожара, охватившего колонию, мгновенно облетели интернет. И было, чему ужаснуться. Пламя стояло стеной, силовики окружили колонию плотным кольцом, чтобы никто из заключенных не сбежал, из-за ЧП старый Московский тракт между Ангарском и Иркутском перекрыли. Чтобы подавить бунт, в колонию стянули спецназ и бронетранспортеры…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772446" frameborder="0"></iframe> Обстановка в исправительной колонии №15 находится под контролем.В настоящее время на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета

- После расчистки завалов на месте пожара в ангарской колонии нашли тело погибшего, это 31-летний заключенный, - сообщил «Комсомолке» омбудсмен по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. – Одна из версий, что он был задушен и повешен, но в обстоятельствах его смерти предстоит разобраться следователям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772397" frameborder="0"></iframe> В Ангарске горит исправительная колония.

«Комсомолка» попыталась выяснить, из-за чего все-таки в ангарской ИК-15 произошел бунт и пожар, и связалась с человеком, который знает ситуацию изнутри.

Итак, все началось вечером 9 апреля в штрафном изоляторе. Надо пояснить, что камеры ШИЗО – для тех, кто нарушил внутренний распорядок содержания в колонии, и за это на срок до 15 суток существенно ограничен в правах. Под запретом свидания, сотовые телефоны, «передачки» и курение, а еще в ШИЗО нельзя проносить продукты и личные вещи, кроме самого необходимого (зубной пасты, туалетной бумаги, мыла, полотенца).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772395" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело из-за бунта в колонии Иркутской области.

И вот, по словам источника, охранник то ли заметил у осужденного в ШИЗО запрещенный мобильник, то ли не позволил ему пронести в камеру «передачку», собранную другими заключенными, и из-за этого якобы начался конфликт. Дело в том, что в колонии отменили свидания с близкими, родственниками из-за коронавируса и режима самоизоляции. И больше, якобы, собрать передачку заключенным в ШИЗО было некому кроме сотоварищей. Однако все это только версии.

Подробности потасовки официально озвучили в ГУ ФСИН по Иркутской области.

Пожар в колонии виден из разных районов Ангарска. Фото: "Инцидент Иркутск"

- Один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в ШИЗО, отказался от личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался и призывал других осужденных к противоправным действиям, - рассказали в ведомстве.

Словом, он подал сигнал зекам из соседних камер и они дружно взбунтовались. Разбили стекла камер видеонаблюдения и осколками нанесли себе увечья, досталось и сотруднику учреждения. Ему пришлось вызывать подкрепление - группу сотрудников ГУ ФСИН, а сам он попал в больницу (сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772403" frameborder="0"></iframe> Бронетранспортер направляется к иркутской колонии, где произошел бунт.

Конфликт удалось замять, осужденные утихомирились, им оказали медицинскую помощь. На следующее утро в колонию якобы приехал кто-то из главка ГУ ФСИН по региону, чтобы поговорить с зеками и окончательно их успокоить.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но в пять вечера 10 апреля, по словам источника, снова началась «заваруха». Выйдя на перекличку, зеки якобы увидели за забором автобусы спецназа ГУ ФСИН, смекнули, что сейчас им крепко достанется за вчерашнее. Они, мол, решили «отомстить», стали поджигать все вокруг и снова наносить себе увечья.

- Передай всем, что здесь спецназ, и нужно вызывать скорую помощь - тут очень много крови, - в ужасе успел позвонить один из заключенных своей сестре в Братск, и на этом связь с ним оборвалась.

Фото: очевидцы

В исправительном учреждении содержалось до 1,5 тысяч заключенных, и во время бунта они сожгли и разгромили всю колонию. По неподтвержденной информации из 12 бараков на территории ИК-15, целыми остались лишь 4. А ведь ангарская ИК-15 славилась, как одна из самых успешных по производству: там изготавливали и деревянные срубы, и пластиковые окна, и строительные вагончики, и даже свою небольшую ферму держали. Раньше бунтов там не случалось, и даже заключенные из других колоний региона недоумевают – как в ИК-15 могли устроить такой бунт с пожаром?

В региональном ГУ ФСИН еще ночью сообщили, что ситуация под контролем. На утро 11 апреля пожар затушили, но выгорела огромная площадь - порядка 30 тысяч квадратных метров, то есть большая часть производственной базы и бараки…

- Вся промтерритория выгорела: цеха, здания, обвалились крыши, сгорела пилорама, свинарник сгорел вместе со свиньями, - пишут очевидцы, публикующие фото в соцсетях. - Убытки колоссальны.

Из-за чего произошел бунт и поджог в исправительной колонии № 15 на самом деле, еще предстоит выяснить. Обсуждается и версия о том, что заключенным якобы могли не понравиться порядки, которые вводил в колонии новый замначальника. Но пока это только версия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности исправительного учреждения», расследование на контроле у прокуратуры Иркутской области.

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