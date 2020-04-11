Пожар в колонии Ангарска, который устроили осужденные во время бунта, потушен
Сильнейший пожар, ночью 11 апреля полыхавший в исправительной колонии № 15 в Ангарске, взволновал весь город. Еще бы - пламя было видно издалека. Это заключенные устроили бунт и подожгли несколько объектов на промзоне. По предварительным данным, огонь начался на лесопилке и быстро распространился на бараки, охватив площадь в 30 квадратных метров. Из-за крупного пожара в Ангарске даже перекрывали старый Московский тракт в сторону Иркутска. Автомобилисты в соцсетях сообщали, что не могли там проехать, и там дежурили сотрудники ГИБДД.
Как рассказал "КП-Иркутск" мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, на утро 11 апреля пожар на территории колонии уже потушен.
В Ангарске горит исправительная колония.
В Ангарске горит исправительная колония.
- Обстановка в исправительной колонии № 15 в Ангарске взята под контроль, несмотря на попытки осужденных дестабилизировать работу учреждения, - ночью 11 апреля сообщали в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области. - На месте работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Проводится оценка ущерба. Следователи возбудили уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности исправительного учреждения".
Возбуждено уголовное дело из-за бунта в колонии Иркутской области.
О пострадавших и погибших официальной информации нет. Подавлен ли бунт, ГУ ФСИН также пока не сообщает.
Напомним, все началось вечером 9 апреля. Осужденный с отрицательной характеристикой, сидя в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, воспротивился личному обыску. Он устроил дебош: отталкивал сотрудников ИК-15, матерился и подстрекал остальных.
Бронетранспортер направляется к иркутской колонии, где произошел бунт.
Начался бунт, осужденные поразбивали камеры видеонаблюдения и осколками стали наносить себе повреждения. Напали и на одного сотрудника колонии, он попал в больницу. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.
Пожар в колонии виден из разных районов Ангарска. Фото: "Инцидент Иркутск"
Осужденных удалось успокоить, оказать медицинскую помощь. Но на следующий день, 10 апреля, по данным источника, в колонии взбунтовались сразу около 1500 осужденных. На место пришлось вызывать 70 спецназовцев ГУ ФСИН.
Подробности ЧП станут известны позже.
Фото: очевидцы
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