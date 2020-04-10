2020-04-10T20:08:52+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт

Пожар в колонии произошел вечером 10 апреля [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт. Фото: очевидцыПоявилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт. Фото: очевидцы
Изменить размер текста:

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео крупного пожара, который вечером, 10 апреля произошел в ангарской исправительной колонии №15. По предварительной информации, его устроили заключенные, которые 9 апреля организовали в колонии бунт.

Пожар в ангарской исправительной колонии №15.Видео: очевидцы

По словам тех же очевидцев, в колонии до сих пор бунтуют около 1500 осужденных. На месте работают около 70 спецназовцев ГУФСИН. Что касается пожара, то по предварительной информации, там загорелась лесопилка.

Напомним, что бунт произошел вечером, 9 апреля перед командой «Отбой!». Один из заключенных, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и разбили стекла камер видеонаблюдения, стали наносить повреждения сами себе, а затем напали на охранника, который пытался их успокоить. Сотрудника пришлось госпитализировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в колонии Ангарска: заключенные напали на сотрудника охраны и нанесли повреждения сами себе (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов