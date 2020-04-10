Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео крупного пожара, который вечером, 10 апреля произошел в ангарской исправительной колонии №15. По предварительной информации, его устроили заключенные, которые 9 апреля организовали в колонии бунт.
Пожар в ангарской исправительной колонии №15.Видео: очевидцы
По словам тех же очевидцев, в колонии до сих пор бунтуют около 1500 осужденных. На месте работают около 70 спецназовцев ГУФСИН. Что касается пожара, то по предварительной информации, там загорелась лесопилка.
Напомним, что бунт произошел вечером, 9 апреля перед командой «Отбой!». Один из заключенных, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и разбили стекла камер видеонаблюдения, стали наносить повреждения сами себе, а затем напали на охранника, который пытался их успокоить. Сотрудника пришлось госпитализировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU