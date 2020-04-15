Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области

15 Апр 2020 2020-04-15T14:24:39+03:00

Также он поручил разобраться в том, применяли ли к осужденным физическую силу

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Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона. В частности он рассказал о своей точке зрения на причины бунта в ангарской колонии ИК-15, который произошел на прошлой неделе.

"В прошлом году мне поступило 15 жалоб от осужденных из этого исправительного учреждения, - рассказал омбудсмен. - Но они были связаны исключительно с вопросами помилования и не касались условий содержания".

Виктор Игнатенко уже посетил колонию и пообщался с обеими сторонами конфликта. Он считает, что главной причиной бунта являются не условия содержания, а конфликт между некоторыми осужденными и представителями руководства ИК-15. Но устанавливать точные причины произошедшего предстоит Следственному комитету, который завел дело за дезорганизацию работы учреждения. В ходе расследования омбудсмен призвал выяснить, применялась ли физическая сила по отношению к заключенным.

ИСТОЧНИК KP.RU