Из-за компенсации в несколько тысяч рублей сибиряк зарезал мужчину прямо у здания суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Один мужчина лежит на снегу и, что есть сил, пытается защититься, а второй, стоя над ним наносит в грудь размашистые удары ножом. И все это на глазах нескольких очевидцев. Они видят происходящее, но проходят мимо, даже не думая вмешиваться. Такую картину средь бела дня запечатлела камера наружного видеонаблюдения, направленная на парковку Братского городского суда.

Как оказалось, несколькими минутами ранее оба мужчины, запечатленные на видео, участвовали в одном процессе. Как только заседание закончилось, вышли на улицу. Там 61-летний Владимир (имя изменено, - прим. Ред.), на сторону которого и встал суд, встретился на парковке с проигравшим 60-летним визави Игорем (имя изменено - прим. Ред.), который проходил по делу как ответчик. На парковке мужчины продолжили выяснять, кто прав, а кто виноват. Проигравший дело Игорь, доказывая свою правоту, неожиданно вытащил нож и несколько раз ударил им Владимира в грудь. Раненый пытался добраться до своей машины. На двери авто даже остались следы крови. Но не смог, от полученных травм он скончался. Что касается Игоря, то он не стал сбегать с места преступления. Он вернулся в здание суда, сдался полицейским и отдал им окровавленный нож.

Так что же привело к кровавой резне? Некоторые подробности уже известны. Мужчины действительно вышли из Братского городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. Полная история расписана на сайте Братского городского суда. Оказалось, конфликт между убийцей и убитым начался еще весной 2020 года. Какой уж был мотив у Владимира, что произошло между двумя мужчинами, неизвестно, но возникла потасовка. Владимир вообще без причины, как уверял сам погибший, получил от Игоря удар кулаком в лицо. Прощать обидчика мужчина не стал и подал на него в мировой суд и он обязал Игоря выплатить штраф 5 тысяч рублей штрафа.

Но пострадавшего Владимира такой исход не устроил. Он решил снова подать в суд - и на этот раз потребовал с Игоря 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, 4 тысячи - расходы на лекарства и еще 8 - за разбитый смартфон, который якобы выпал из брюк во время ссоры.

Игорь с этими доводами не согласился. Он заявил, что не бил Владимира и не видел у него никакого телефона. Однако, в январе 2021 года суд все-таки встал на сторону Владимира. 15 тысяч рублей компенсации за моральный вред, расходы на лечение и ремонт смартфона, - таков вердикт для обидчика. Но Игорь подал на обжалование решения, которое и состоялось в тот роковой день, 3 марта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Задержанному избирают меру пресечения. Вероятно, его отправят в изолятор. Все подробности выясняются.

Еще один вопрос в этой истории: где Игорь взял нож? По словам следователям, в здание суда его он не проносил, а достал из машины уже после выхода на улицу.