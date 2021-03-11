Итальянский мачо оставил в Риме семью и карьеру спортивного врача ради русской красавицы с Байкала

Джованни, Анастасия и их маленький сын на Байкале. Фото: личный архив героев публикации

Если верить тому, что самые красивые мужчины живут в Италии, а самые прекрасные женщины в России, то союз 34-летней иркутянки Анастасии Крупской и 39-летнего Джованни Шиарра из Рима - самый идеальный. Она - длинноногая спортсменка с потрясающей фигурой, он - знойный мачо с белоснежной улыбкой. Шесть лет назад этот ловелас рассмеялся бы в лицо тому, кто сказал бы, что он променяет солнечные Апеннины на морозную Сибирь, пуховик и валенки, а она ради него бросит профессиональный спорт.

Джованни - врач, а Анастасия спортсменка. Фото: Фото: личный архив героев публикации

О СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ

- До 30 лет я жила одним лишь спортом, ничего больше не интересовало, - признается «КП» - Иркутск» Анастасия Крупская. - Пошла по стопам отца - он занимался прыжками с шестом. Я начинала с аэробики, но в 16 лет тоже перешла в прыжки.

Успехи не заставили себя долго ждать. Анастасия стала кандидатом в мастера спорта, начала выступать на всероссийских турнирах. Перспективную прыгунью, как это обычно бывает, заметили московские тренеры и переманили в столицу.

- Я начала строить международную карьеру, - продолжает Анастасия. - Выступала и выигрывала на коммерческих соревнованиях, завоевала титул чемпионки России. В составе нашей сборной ездила на чемпионаты Европы и мира.

Джованни и Анастасия во время совместного отдыха. Фото: личный архив героев публикации

Не отставал от Анастасии и ее младший брат Лев, он также считался в Иркутске перспективным прыгуном. Анастасия перевезла парня в Москву. Но долго там Лев не задержался, он пошел дальше и уехал в Израиль.

- И теперь уже брат потащил меня за собой в Израиль, - улыбается Анастасия. - И я согласилась!

СУДЬБОНОСНЫЕ СБОРЫ

Два года Анастасия работала в Израиле на три фронта. Тренировала брата, занималась с группой детей, выступала сама. Выучила иврит. И как только решила было, что осела в Израиле, получила судьбоносное предложение: руководство клуба решило отправить брата и сестру на сборы.

- У нас был выбор между Сочи или Италией, - говорит Анастасия. - Я была за Сочи, но брат настоял на итальянской Формии. Это олимпийский центр между Неаполем и Римом.

Джованни на Байкале. Фото: личный архив героев публикации

После одной из первых тренировок Лев получил травму. Не сказать, что серьезную, но без врача было не обойтись.

- Вам надо к нашему Джованни, - дал рекомендацию тренер. - Это молодой итальянский остеопат, он быстро поставит на ноги.

На самом деле тот самый Джованни тогда был студентом третьего курса медицинского университета Рима. Как лучшего студента его отправили на практику в Формию. Там он работал остеопатом сборной по академической гребле.

- Джованни я в тот момент даже не разглядывала, - говорит Анастасия. - На шикарный парфюм - да, обратила внимание, но тут же забыла, как только увидела его способ лечения. У брата повредился ахилл, а он смотрел Льву не на ногу, а в рот! Взял за это 80 евро! Думаю, какой-то развод… Но дней через пять брату действительно стало легче. Я была в таком шоке, что решила сама пойти на прием со старыми травмами. Джованни и мое колено починил.

Джованни и Анастасия красивая пара. Фото: личный архив героев публикации

Как оказалось, Анастасия сразу понравилась Джованни. Привлечь ее внимание решил неординарно: однажды пришел на базу в яркой красной куртке с логотипом московского футбольного клуба «Спартак» в надежде, что Настя заметит.

- Лева, когда его увидел в этом прикиде, заявил: «Ну все, итальяшка для тебя вырядился…», - смеется Анастасия. - Я лишь похохотала в ответ, но это оказалось правдой. Джованни начал подсаживаться к нам на ужине, приглашал на мороженое. Я соглашалась, но ходила только с братом. Так и гуляли втроем. Общались на ломаном английском.

Габриэль родился в День России - 12 июня. Фото: личный архив героев публикации

ХОД КОНЕМ

Недели три сборов пролетели быстро. Анастасии и Льву пришло время возвращаться в Израиль. Девушка обменялась с Джованни телефонами, но не надеялась, что дело зайдет дальше обычной переписки. Однако спустя неделю ей пришло от итальянца сообщение: «Настя, я еду к тебе».

- Уже позже я узнала удивительную историю того, как он собирался ко мне, - смеется Анастасия. - У Джованни совсем не было денег на билет. Тогда он продал за две тысячи евро свою любимую лошадь, которая жила у его родителей на фазенде. Он за ней ухаживал с детства. С Джованни мы отлично провели неделю в Израиле. И спустя 7 дней я поняла, что влюбилась… что этот человек готов ради меня на все, раз приехал в чужую страну.

Расставание было неизбежным, но оба понимали отчетливо, что новой встрече быть, ведь жить друг без друга они уже не могли. Через три месяца Джованни приехал и забрал сибирячку в Италию, где познакомил с родителями.

- Его отец сразу принял меня, а вот мать с настороженностью, - говорит Анастасия. - Не верила, что у нас может что-то получиться. В следующий мой приезд Джованни сделал предложение, и через несколько дней мы уже расписались. Торжество было скромное: у Джованни не было денег, он только-только окончил университет. Поэтому мы просто зарегистрировались и пригласили на праздник всего 30 человек.

Джованни как настоящий сибиряк уже ездит на охоту в тайгу. Фото: личный архив героев публикации

Finish my life

После свадьбы в родном городе мужа сибирячка откровенно заскучала. Все, чем она занималась, так это просто тренировалась три раза в день - сама для себя, и пыталась выучить итальянский. Супруг, увидев настроение Насти, решил поговорить. А она предложила Джованни переехать в Москву.

Не сказать, что итальянец загорелся желанием, но ради любимой пошел на уступки, к тому же Настя нашла ему работу в клинике на Арбате. Там сказали, что с удовольствием возьмут врача из Европы. Он согласился, несмотря на то что по-русски не то что не говорил, понимал с трудом.

Насте тоже пришлось скорректировать свою жизнь: она забыла о собственной карьере и днями находилась в клинике Джованни. Стала переводчиком на добровольных началах - помогала общаться с русскими пациентами.

Однако сменить родную Италию на огромный российский мегаполис Джованни оказалось непросто. В первую очередь психологически. Поэтому через некоторое время пара решила перебраться из столицы в Иркутск, на родину Насти.

- Это был finish my life (моя жизнь окончена. - Прим. ред.), - шутит на смеси русского и английского сам Джованни. - Я ведь слышал, какие здесь морозы! Тулуп, валенки, а еще говорят, что тут медведи по улицам бродят…

Русско-итальянская семья в сборе. Фото: личный архив героев публикации

В Сибири сыграли свадьбу уже по русским традициям.

- Потом мы сняли кабинет, купили массажный стол и через друзей и знакомых начали искать Джованни пациентов, - говорит Анастасия. - Дела пошли лучше, чем в Москве. Все-таки в Иркутске он оказался единственным врачом из Италии. Наверное, всем было в диковинку увидеть европейского специалиста в Сибири. В какой-то момент к нему даже начала выстраиваться очередь. Я все это время была рядом. Даже когда забеременела, почти до самых родов работала с мужем.

Появление малыша Габриэля, который, к слову, родился в День России - 12 июня, еще больше сплотило русско-итальянскую семью. Джованни окончательно обрусел. Он сдал экзамен по русскому языку, получил вид на жительство, освоил, разумеется, и крепкий русский мат. Как настоящий сибиряк начал ездить в тайгу на охоту. Единственное, к чему не может привыкнуть, так это к морозам, поэтому семья старается как минимум раз в год выбираться на каникулы в Италию.

Джованни обожает зимний Байкал. Фото: личный архив героев публикации

- Первая зима в Сибири - это был ужас, - признается Джованни. - Зато мне нравится приветливость и открытость сибиряков. Люди здесь с доброй душой, отдадут последнюю рубашку. Непонятно одно: почему у вас так много выходных дней на новогодние праздники?!

Приключения итальянца в России продолжаются. Сейчас Джованни работает самостоятельно. Сынишка, которому уже три года, ходит в садик и свободно говорит на итальянском и русском. Анастасия смогла вернуться в спорт, сейчас тренирует детей. Параллельно ведет страницу в «Инстаграме», где обучает подписчиков разным упражнениям. Недавно пара отметила пятилетие совместной жизни на Байкале.

- Что дальше? - переспрашивает Анастасия. - Мы не хотим сидеть на месте. Сейчас снова приехали в Москву. Наверное, осядем здесь. Джованни будет заниматься медициной, а я спортом, который и подарил мне любовь всей жизни.

День рождения Габриэля. Фото: личный архив героев публикации

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