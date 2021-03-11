Депутат из Иркутской области на машине сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

Депутат из Иркутской области сбил 15-летнюю девочку и скрылся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты из отдаленных районов Иркутской области продолжают попадать в скандальную хронику. После празднования 23 февраля на весь регион «прославился» народный избранник из Киренска, который закатил концерт, а точнее пьяный дебош в отделении полиции. А 8 марта, куда в более серьезную ситуацию влип депутат одной из районных дум.

В Международный женский день 52-летний мужчина совершил серьезное ДТП. На одной из поселковых улиц он сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. После чего, по словам полицейских, благополучно уехал с места аварии. Девочка получила травму ноги. С ушибом стопы она обратилась в больницу.

- Что касается нарушителя, то его задержали на следующий день, - комментируют корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На мужчину составили административный протокол и арестовали на 7 суток.

Один из главных вопросов в этой истории: был ли народный избранник пьян в момент ДТП? В мессенджерах утверждают, что депутат сел за руль подшофе. Однако, полицейские эту информацию пока не подтверждают. Вполне возможно, узнать, в каком состоянии был чиновник, уже не получится, так как задержали его через день.

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