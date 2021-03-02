Пьяный дебош устроил в отделении полиции депутат из Иркутской области. Фото: скриншот с видео из телеграмм-канала Svodka38.

Скандалом закончилось празднование Дня защитника Отечества для 34-летнего депутата из Киренска Иркутской области. Народного избранника, который, к слову, занимается вопросами депутатской этики, сняли на видео в отделении полиции. Все бы ничего, вот только находился мужчина в настолько пьяном состоянии, и вел себя настолько неэтично, что сотрудникам пришлось закрыть его в так называемый «обезьянник», а точнее в камеру временного пребывания.

Итак, попал в отделение чиновник, по предварительной информации, после корпоратива, который проходил 24 февраля. Что происходило дальше, можно судить по видеосъемке, которую сделал один из понятых. Начинается ролик с того, что полицейские пытаются объяснить мужчине, что именно он нарушил. Судя по фразам, они имели ввиду его появление в пьяном виде на улице. Народный избранник в ответ на это начал громко кричать.

- А-а-а, я не могу дышать, не могу дышать – начал надрываться депутат. А затем встал и попытался куда то идти. Полицейские стали его удержать, а затем закрыли в камере. Но даже там чиновник не успокоился. В первые секунды, он даже пытался разогнуть металлические прутья голыми руками. На этом видео заканчивается.

Спустя несколько дней после дебоша, дозвониться до депутата не удалось. Подробности инцидента «КП»-«Иркутск» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Дебош в отделении полиции действительно был, - подтверждает источник. – Когда мужчина протрезвел, его оштрафовали по статье «Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения». Ему предстоит заплатить 1 тыс. рублей.

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