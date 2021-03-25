Еще несколько минут, и он бы задохнулся: полицейские вытащили сибиряка из горящей квартиры

Артур Кожарский (слева) и Владислав Шалин вовремя приехали на помощь. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Вызывайте пожарных, квартира горит! С такими криками выбежала на улицу жительница панельной пятиэтажки на улице Красных Партизан, в Усолье-Сибирском. Женщина сильно надышалась дымом. Но, задыхаясь все-таки успела сообщить соседям, что в горящей квартире остался мужчина. Очевидцы вызвали полицию, пожарных и скорую.

Первыми на место приехал экипаж патрульно-постовой службы. Чтобы не терять драгоценные минуты, полицейские Артур Кожарский и Владислав Шалин сразу бросились в горящее жилище А стажер Вероника Крапивина начала стучать во все соседские двери, чтобы предупредить жильцов о пожаре.

- Дверь в квартиру, из которой валил густой дым, была открыта, - рассказывает Владислав Шалин. – Когда зашли внутрь, увидели, что в комнате на диване спит мужчина. Мы подняли его и вынесли в подъезд. Оказалось, он был без сознания.

Спасенный мужчина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тут и спасатели прибыли, которые потушили огонь. А медики оказали мужчине помощь. Если бы Артур и Владислав опоздали на несколько минут, хозяин квартиры бы задохнулся. Вскоре стала известна возможная причина ЧП. Оказалось, что мужчина едва не погиб из-за непотушенной сигареты.

- Да, я курю в квартире, - на фоне закопченных стен своего жилища, отвечает спасенный сибиряк. – Из-за чего все произошло? Даже сам не знаю. Я спал на диване. Затем меня разбудили полицейские.

Теперь любителю вредных привычек предстоит меньше уделять времени сну. Ему нужно думать о капитальном ремонте квартиры, которая сейчас полностью находится в копоти.

Квартира полностью оказалась в копоти после пожара Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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