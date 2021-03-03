Росгвардейцы из Ангарска спасли 12-летнего мальчика из горящей квартиры

Василий (слева) и Александр. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области

Густой черный дым, валящий из окон квартиры, сотрудник ОМОНа Росгвардии из Ангарска Александр Харитонов (фамилия изменена, прим. Ред.) увидел, когда приехал по работе к многоквартирному дому в 19-м микрорайоне. Александр сразу вызвал пожарных, и чтобы не терять время, решил сам забежать в подъезд – проверить, есть ли люди в горящей квартире. Прямо на бегу, мужчина позвонил своему коллеге Василию Кулакову (фамилия изменена, прим. Ред.), который находился на соседней улице.

Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области

- Когда мы нашли ту самую квартиру, услышали, из нее крики ребенка, - рассказывает Александр. – Только мы хотели ломать дверь, как из нее вышла женщина с обожженными волосами. Она была в таком шоке, что не могла ничего сказать. Мы зашли внутрь и увидели плачущего мальчика. К счастью, надышаться дымом он не успел. Мы вытащили его на улицу, а затем начали обходить другие квартиры, чтобы предупредить жильцов о пожаре. Тут и спасатели прибыли, которые потушили огонь.

Как оказалось, кроме 12-летнего школьника и его мамы, в квартире находилась пара пенсионеров. Надышавшись угарным газом, они погибли. Сейчас во всех причинах пожара разбираются дознаватели.

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