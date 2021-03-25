Троих медвежат-сирот, брошенных матерью, спасли и теперь выхаживают сибиряки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пополнение в большой мохнатой семье Сибирского зоопарка в Иркутске – сюда, как в приют, на воспитание отдали трех полуторамесячных медвежат-сирот. Как они оказались без мамы? У медвежат не спросишь. Нашли двух братиков и сестренку в лесу одних – голодных и холодных, потом привезли в Иркутск. Теперь крошки Топтыгины ластятся к своей приемной маме, которой для них стала сотрудница зоопарка Оксана Литвинова. Ее зверята не отпускают от себя ни на шаг и постоянно просятся на ручки.

Медвежата уже ладят с остальными обитателями зоопарка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Обычно, когда такие медвежата попадают из дикой природы, они уже немного злючки, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Оксана Литвинова. – Но эти трое малышей самые милые и добрые. Они уже и едят самостоятельно. Имена мы им пока не придумали, чтобы не привязаться, ведь у нас они пробудут до июля, а затем перевезем их в наш филиал в Листвянке. Там есть специальная реабилитационная база для медведей. Мишки будут выбегать на свежий воздух, жевать корешки, валяться на травке, играть на площадках.

Оксана Литвинова стала приемной мамой для Топтыгиных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники зоопарка признаются, что таких маленьких хозяев тайги им привозят практически каждую весну. Обычно, медвежата становятся сиротами из-за браконьеров, которые убивают медведицу, а ее потомство обрекают на верную смерть.

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. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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