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Происшествия8 апреля 2021 12:56

Чиновница опеки из Иркутской области украла со счетов детей-сирот 25 миллионов рублей

Миллионершей она стала благодаря подделке документов
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Сотрудница опеки из Иркутской области украла со счетов детей 25 миллионов рублей

Сотрудница опеки из Иркутской области украла со счетов детей 25 миллионов рублей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском крупной миллионершей всего за два года стала скромная сотрудница органов опеки и попечительства. Правда, деньги специалист одного из отделов накопила не на своей зарплате и даже не выиграла в лотерею. А просто придумала мошенническую схему, как нажиться на детях.

Итак, по версии следствия, в 2018 и 2019 годах чиновница вместе с 13 опекунами изготавливала и предоставляла в банк поддельные документы, благодаря которым смогла 35 раз снять деньги со счетов несовершеннолетних детей-сирот. Эти пособия ребята должны были получить, когда им исполнится 18 лет.

- Таким образом, ей удалось похитить около 25 миллионов рублей у 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, - сообщили в пресс-службах СУ СК, ГУ МВД России и прокуратуры по Иркутской области. - При этом, сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из снятых сумм. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».

Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом преступлении еще в феврале этого года. Правда, тогда сообщалось, что украденная сумма составляет около 28 миллионов рублей.

Сейчас чиновнице уже предъявлено официальное обвинение. Суда она будет дожидаться под домашним арестом. Следователи провели обыски в ее кабинете. Также по этому делу предстоит провести еще почерковедческие и технические судебные экспертизы, допросить свидетелей, среди которых обманутые дети.

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