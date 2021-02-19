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Сотрудница органов опеки украла со счетов детей около 28 миллионов рублей

Жительница Иркутской области использовала для этого мошенническую схему
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Сотрудница органов опеки украла со счетов детей около 28 миллионов рублей

Сотрудница органов опеки украла со счетов детей около 28 миллионов рублей

Фото: Александр ГЛУЗ

В Усолье-Сибирском Иркутской области раскрыли мошенническую схему, благодаря которой одна из сотрудниц отдела опеки и попечительства, «заработала» круглую сумму денег. Итак, по версии следствия, женщина подделывала финансовые документы (каким образом, пока не сообщается, прим. Ред.) и похищала деньги со счетов опекаемых детей на свой счет.

- Пока ей предъявляют кражу 28 миллионов рублей, похищенных у детей, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Усольского городского суда. - Но, точная сумма будет известна позднее. Сотрудницу опеки обвиняют по статье Мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

17 февраля суд избрал для мошенницы меру пресечения. На время следствия ей удалось избежать попадания в камеру изолятора. Как минимум ближайшие два месяца она пробудет под домашним арестом.

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