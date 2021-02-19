Об истории молодой семьи Селезневых из Братска, которых вынудили съехать из честно приобретенной в ипотеку квартиры, «Комсомолка» рассказывала осенью прошлого года. Вячеславу с Викторией и их двум дочкам пришлось оставить купленную за 1,4 миллиона рублей трешку и переехать в пустую съемную двушку. Оказалось, что их жилье, за которое они собирались платить 20 лет, принадлежит совершенно другому человеку.- Выяснилось, что ее хозяин - мужчина, который уехал из Братска в 2000 году, - рассказывал нам Вячеслав Селезнев. - Присматривать за жилищем доверил своим родственникам. Они жили там до 2012 года, затем уехали в другой город. Ключи с разрешения хозяина оставили соседке, чтобы присматривала. А та якобы пустила туда то ли племянника, то ли внука, а в конце этой цепочки квартира каким-то образом оказалась в руках еще какого-то мужчины. Он сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти пенсионера из Подмосковья и фальшивую дарственную на самого себя. Якобы жилье ему подарил его дед.Так вот этот самый лжевнук продал квартиру женщине, у которой через три месяца и купили жилье Селезневы. Пенсионер (истинный владелец), узнав через Росреестр, что его квадратные метры теперь зарегистрированы на другого человека, пошел писать заявление в прокуратуру. Начались бесконечные суды, которые Вячеслав и Виктория проиграли. В конце сентября судебные приставы попросили Вячеслава и Викторию собрать вещи и освободить жилплощадь. А в юридических конторах, куда пара обращалась за помощью, и вовсе посоветовали банкротиться.После того, как о Селезневых, которые отправились жить в съемную квартиру за 12 тысяч рублей, написали в СМИ, у семьи появилась надежда. Юристам, которые сами вызвались помочь семейной паре, удалось добиться возобновления предварительного следствия.- Мы уверены, что Селезневы стали жертвой мошеннической схемы, с подделкой доверенности, паспортов, - говорил адвокат семьи Илья Полосин. - Странно, как вообще проверяли сделку нотариус, служба безопасности банка.Осенью семью все же признали потерпевшей. Началась новая череда судов, в которых Селезневы вновь потерпели фиаско. Теперь им ничего не осталось, как просто признать себя банкротами. Ведь гасить ипотеку и выплачивать 17 тысяч в месяц за чужую квартиру у них возможности нет.- Да, мы решили банкротиться, - грустно вздыхает в разговоре с корреспондентом \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" Вячеслав Селезнев. – На процедуру банкротства нам требовалось 100 тысяч рублей. Мы бросили клич о помощи в соцсетях и нам сразу кто-то отправил эту сумму. Процесс уже запущен. Говорят, по времени займет где-то полгода. Надеюсь, после этого нам закроют ипотеку и нам не придется за нее платить.Ипотеку с Селезневых может и снимут, но есть в банкротстве и много минусов. Например, семье могут запретить выезжать за границу, открыть и управлять своей фирмой, ну и самое основное, что в течение 5 лет пара не сможет взять новый кредит.- Нам все это и не нужно, - продолжает Вячеслав. – О поездках за границу не мечтаем. Бизнеса своего нет. Да и о покупке новой квартиры теперь точно придется забыть. Главное, чтобы ипотеку закрыли. А то нам оставалось еще около 900 тысяч вернуть в течение 17 лет. Еще планируем отсудить внесенный материнский капитал в 400 тысяч рублей.Кстати, сотрудники банка и коллекторы, по словам Вячеслава продолжают ему названивать. Ведь ежемесячные взносы он давно перестал платить.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА«Банк отказался прощать долг по ипотеке».- Я пытался уговорить руководство банка, в котором Вячеслав и Виктория брали ипотеку, простить долг, - говорит один из юристов семьи Селезневых Владислав Деменчук. – Банк на уступки не пошел. Осенью кассационный суд также не встал на сторону Селезневых. Поэтому остается одна инстанция. Подавать жалобу в Верховный суд. Что касается банкротства, то мы вместе с Селезневыми долго думали, прежде чем решиться на это. Выяснилось, что у них есть ранее взятые кредиты. Сейчас я готовлю заявление для начала процедуры. Она будет продолжаться месяцев 6-8 После того, как их признают банкротами, долги им должны списать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемья с двумя детьми будет платить 17 лет ипотеку за квартиру, из которой их выселили по суду (Подробности)