У семьи с двумя детьми, которая платит ипотеку за изъятую квартиру, появился шанс вернуть жилье

Вячеслав и Виктория Селезневы. Фото: личный архив

О ситуации, в которую попала молодая семья Селезневых из Братска, «Комсомолка» рассказывала в сентябре. Вячеслав и Виктория с двумя маленькими дочками оказались в непростой ситуации – их вынудили съехать из квартиры, которую они честно приобрели. Причем трешку Селезневы купили в ипотеку за 1,4 миллиона рублей, но оставили ее и заселились в съемное жилье. Дело в том, что их квартира оказалась чужой.

- Она, как выяснилось, принадлежит мужчине, который уехал из Братска в 2000 году, - рассказывал нам Вячеслав Селезнев. - Присматривать за жилищем доверил своим родственникам. Они жили там до 2012 года, затем уехали в другой город. Ключи с разрешения хозяина оставили на всякий случай соседке. А та якобы пустила туда то ли племянника, то ли внука, а в конце этой цепочки квартира каким-то образом оказалась в руках еще какого-то мужчины. Он сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти пенсионера из Подмосковья и фальшивую дарственную на самого себя. Якобы он внук и дед оставил ему свое жилье.

Лжевнук продал квартиру женщине, у которой через три месяца и приобрели жилье Селезневы. Пенсионер, узнав через Росреестр, что его квадратные метры теперь зарегистрированы на другого человека, пошел писать заявление в прокуратуру. Начались суды, которые Вячеслав и Виктория проиграли. В конце сентября судебные приставы дали семье 5 дней, чтобы освободить площадь.

- После публикаций в СМИ к нам обратились местные опытные адвокаты и предложили бесплатную помощь, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Вячеслав Селезнев. – Мы согласились, так как сдаваться не хотели. И не зря. На днях юристам удалось добиться возобновления предварительного следствия.

- Кроме этого, Вячеслав и Виктория, наконец, признаны потерпевшими в этом деле, - добавляет адвокат семьи Селезневых Илья Полосин. – О полной победе говорить, конечно, пока рано. Но первый шаг уже сделан. Мы уверены, что история, в которую попала семья, - это мошенническая схема, с подделкой доверенности, паспортов… Странно, как вообще проверяли сделку нотариус, служба безопасности банка. Также непонятно, почему семья ранее проходила в качестве свидетелей, и почему расследование их дела было приостановлено. Якобы из-за того, что цитата: «Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, так и не установили». А вернули его стадию предварительного следствия только после того, как Селезневы написали заявление в полицию о признании их потерпевшими.

Семья с двумя детьми осталась без квартиры, за которую платить еще 17 лет. Фото: личный архив

Теперь Селезневых ждет новая череда судов. И первый состоится уже 27 октября. Дело рассмотрит восьмой кассационный суд Кемерово. Вячеслав и Виктория вместе с адвокатами будут выступать в режиме видеоконференцсвязи из Братского районного суда.

Вячеслав и Виктория Селезневы по-прежнему живут в съемной квартире, за которую платят 12 тысяч рублей. Взносы за ипотеку, по которой рассчитываться еще 17 лет, глава семьи вносить перестал.

- Если мы вновь проиграем все суды, придется банкротиться, - говорит Вячеслав. – Так что, какой смысл? Если выиграем, конечно, оплачу все до копейки. Звонят ли из банка? Мне перестали, но беспокоят родственников.

В случае проигрыша в кемеровском суде, Селезневы вместе с адвокатами планируют дойти до Верховного суда России.

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