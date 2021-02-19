Арестован житель Читы, который через дверь застрелил соседскую 9-летнеюю девочку

Стрелок в зале суда. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю

В Чите заключен под стражу 33-летний местный житель, который совершил жуткое убийство 9-летней соседской девочки. Напомним, вечером 17 февраля, пьяный мужчина, стоя на лестничной площадке, застрелил школьницу из гладкоствольного оружия, в тот момент, когда она стояла в прихожей квартиры. Металлическая дверь девочку не защитила. Ее ранило в голову. Ребенок умер по пути в больницу. Стрелка задержали по горячим следам.

- 19 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Он арестован в зале суда и доставлен в изолятор. Следствие делает все, чтобы человек, совершивший это жестокое, циничное преступление в отношении беззащитного ребенка, ответил по всей строгости закона.

Трагедия эта всколыхнула всю страну. У следователей уже есть версия, почему мужчина открыл огонь по соседской двери. Причина - ремонт в их квартире. Конфликт с соседом произошел из-за шума. Оказалось, стрелок ранее уже был судим. В последнее время он нигде не работал.

- Работы велись только по будням, в дневное время, - рассказывала «КП»-«Иркутск» тетя погибшей девочки. - В выходные была тишина. А он, насколько я знаю, безработный, поэтому в эти часы сидел дома и все слышал. В тот роковой день ему, видимо, «надоел» ремонт.

Кстати, незадолго до смерти, 9-летняя девочка записала видео и рассказала о том, как ей страшно. На записи, которую погибшая успела выложить вечером 17 февраля в Тик-Ток, она рассказывает, что к ним сейчас ломился сосед.

- Ребята, у меня сейчас жесть история, - говорит на видео школьница. - У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно…

Тем временем, расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» продолжается. Обвиняемый дал показания на месте преступления. Проводятся допросы потерпевших, свидетелей, в том числе должностных лиц органов системы профилактики и лицензионно-разрешительной системы. Напомним, что расследование этого страшного убийства находится под личным контролем Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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