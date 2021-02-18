«Папа, меня убили»: родные оплакивают девочку из Читы, снявшую в Тик-Ток, как к ней ломится сосед с ружьем

Сосед, обвиняемый в убийстве 9-летней девочки из ружья. Фото: СУ СК РФ.

«Папа, меня убили», - прошептала, хрипя, 9-летняя Аня (имя изменено – Ред.) и вся в крови упала на руки выбежавшему в коридор квартиры на звук выстрела отцу. О страшных минутах в их семье корреспонденту КП-Иркутск рассказала тетя застреленной в Чите школьницы.

- Отец вызвал скорую, дома были еще двое детей, 4 и 14 лет. А что, если бы он (стрелявший-прим.авт.) ворвался и расстрелял всех?! – плача рассказывает о случившемся тетя Ани Татьяна Ермолина. Женщины в тот момент рядом не было, она знает все со слов отца. Родственница рассказала, что когда раздался выстрел, ее племянница стояла в прихожей квартиры.

- Аня в это время ждала подругу, - продолжает женщина. - Они, видимо, договорились, что та зайдет за ней, чтобы вместе пойти гулять. Аня ждала в одежде. Когда тихонько постучали, решила, что это подружка, и бросилась к двери…

В тот миг и раздался выстрел. От пальбы из охотничьего ружья металлическая дверь школьницу не защитила. Ее ранило в голову. Девочка умерла по пути в больницу.

- Это был просто святой ребенок. Настолько чистая, светлая девочка! Умница, отличница. Пела в хоре, на коньках каталась, - плачет Татьяна Ермолина. - Очень добрая, милосердная, щедрая…

Трагедия эта всколыхнула всю страну. Так кто же стрелял? Следователям СУ СКР по Забайкалью задержан 33-летний сосед семьи. И у родных погибшей есть своя версия, почему он открыл огонь. Причина - ремонт в их квартире.

- Работы у сестры велись только по будням, в дневное время. В выходные была тишина, - продолжает тетя погибшей. - А он, насколько я знаю, безработный, поэтому в эти часы сидел дома и все слышал. В тот роковой день ему, видимо, «надоел» ремонт.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» продолжается. Уже известно, что стрелял мужчина из охотничьего ружья, кстати, зарегистрированного. Подозреваемый сейчас находится под стражей. А семья готовится к похоронам…

Видео в Тик-Ток в смертельный вечер

Незадолго до смерти, 9-летняя девочка записала видео и рассказала о том, как ей страшно. На записи, которую погибшая успела выложить вечером 17 февраля в Тик-Ток, она рассказывает, что к ним сейчас ломился сосед.

«Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно… Мне страшно! Я с братом младшим и старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Это прям слышно! Очень жестко слышно. У меня просто башка раскалывается»…

Когда глава семьи вернулся, сосед постучался снова. Мужчина, со слов тети, предложил ему пойти проспаться. Недовольный читинец ушел и все затихло. Тогда никто не знал, что тишина эта была затишьем… Спустя какое-то время Аня и вышла в коридор, чтобы одеться для прогулки с подругой…

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