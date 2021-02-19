Отец убитой соседом 9-летней девочки из Читы, опубликовал видео с рассказом о трагедии. Фото: СУ СК России по Забайкалью

Отец 9-летней девочки из Читы, которую выстрелом из ружья убил сосед, рассказал подробности трагедии. Напомним, эта трагедия всколыхнула всю страну вечером 17 февраля. Пьяный мужчина, стоя на лестничной площадке, застрелил школьницу из гладкоствольного оружия, в тот момент, когда она стояла в прихожей своей квартиры. Металлическая дверь девочку не защитила. Пуля попала ей в голову. Ребенок умер по пути в больницу.

Спустя два дня после трагедии, убитый горем отец девочки нашел в себе силы снять на видео свой рассказ о произошедшем. В момент выстрела он находился в квартире. В ролике, который он опубликовал в Ютубе, мужчина показал дверь, простреленную из ружья, следы дроби на стенах в коридоре квартиры, и расположение комнат.

- Вот она дырка, через которую пришла смерть к моей доченьке, - горьким голосом говорит мужчина, показывая на простреленную дверь. Затем он начинает описывать как все происходило. – Он (сосед) вышел из своей квартиры с ружьем, подошел, постучался потихоньку. Также стучатся дети, когда приходят к дочке. Вот и в этот раз она подумала, что пришли подружки. Поэтому сразу побежала навстречу. Я с сыновьями сидел в комнате. Он (сосед) не раз был у меня дома и знал где находится диван в комнате. Наверное, целился в меня. Он мелким стуком подманил доченьку. Она выбежала, добежала до коридора и здесь ее настигла смерть.

Дыра от выстрела в двери квартиры.

Затем мужчина поднял с пола пули и показал их крупным планом. И рассказал, в какие части тела эти самые пули угодили.

- Все лицо, вся грудь была в ранах, несопоставимых с жизнью, - еще тяжелее говорит отец. – Когда я выбежал из комнаты, увидел лужу крови. Она закричала: «Папа, меня убили». Затем моя маленькая забежала в комнату и упала на пол. Я ее подхватил на руки и 10 минут держал ее до приезда скорой. Дочь истекала кровью. Я останавливал, затыкал ей раны. Думал простое ранение. Она на руках умерла. Врачи сказали, раны несопоставимы с жизнью, дочка умерла сразу.

Оставшиеся секунды до конца видео, слабонервным лучше не смотреть. Отец начинает рыдать горькими слезами, показывая любимый костюмчик дочки, лежащий на кровати. Он говорит, что девочка любила спать в нем и сразу отключает камеру.

Стрелок в зале суда. Фото: СУ СК России по Забайкалью

Что касается стрелка, то его задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый 33-летний сосед. Оказалось, что в последнее время он сидел без работы дома. Мужчина уже рассказал следователям, почему открыл огонь по соседской двери. Причина - ремонт в их квартире. Конфликт с соседом произошел из-за шума. 19 февраля суд заключил его под стражу в следственный изолятор.

Кстати, ранее в сети появилось еще одно тяжелое видео. Незадолго до смерти, 9-летняя девочка успела записать видео и рассказала о том, как ей страшно. На записи, которую погибшая успела выложить вечером 17 февраля в Тик-Ток, она рассказывает, что к ним сейчас ломился сосед.

- Ребята, у меня сейчас жесть история, - говорит на видео школьница. - У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно…

Тем временем, расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» продолжается. Обвиняемый дал показания на месте преступления. Проводятся допросы потерпевших, свидетелей. Напомним, что расследование этого страшного убийства находится под личным контролем Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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