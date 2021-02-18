Девочка из Читы, которую сосед застрелил сквозь дверь, сняла перед смертью видео для Тик-Ток

Школьницу в Чите сосед застрелил сквозь дверь. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю.

«Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно… Мне страшно! Я с братом младшим и старшим, и там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Это прям слышно! Очень жестко слышно. У меня просто башка раскалывается»…

Это видео вечером 17 февраля записала 9-летняя Аня (имя изменено - Ред.) из Читы. Снимая себя на камеру, девочка тараторит, путается в словах. Нервно прижимает ладошку к лицу, ко рту, - будто боится, что ее услышат. Испуганно озирается на дверь. Оттуда слышны мощные пинки. В конце видео девчушка осмеливается выглянуть из-за угла в коридор, и на этом ролик обрывается. Это последнее видео, которое она успела снять и залить в Тик-Ток. Пройдет совсем немного времени и…

- «Наша дочь умерла!», - муж моей сестры, Олег (имя изменено – Ред.) написал в нашей семейной группе в мессенджере, и мы обомлели. Как? Что случилось?! - рыдает тетя девочки, Татьяна Ермолина, в разговоре с "КП"-Иркутск. - Оказывается, сосед застрелил ее с лестничной площадки, сквозь закрытую дверь...

Татьяна там не присутствовала, но знает эту жуткую историю со слов отца Ани. Он выложил предсмертный ролик дочки из Тик-Тока на своем Ютуб-канале, а в комментариях расписал собственную версию трагедии.

Судя по всему, девочка записала видео, пока отец был в магазине, а мать на работе (она мастер маникюра). Вернувшись, глава семьи встретил пьяного соседа в подъезде, поздоровался. Дома дочка рассказала про шум.

- Когда сосед снова долбился в дверь, Олег открыл, но долго разговаривать с ним не стал, сказал: «Иди, проспись». Тот ушел. Возвращался снова, а потом все затихло, - рассказывает Татьяна. - Аня в это время ждала подругу. Они, видимо, договорились, что та зайдет за ней, чтобы вместе пойти гулять. Аня ждала, одевшись. Когда тихонько постучали, она решила, что это подружка, и бросилась к двери…

Раздался выстрел.

- Олег выскочил в коридор - а Аня вся в крови, падает ему на руки с хрипом: «Папа, меня убили», - плачет ее тетя. - Он вызвал скорую. Дома в этот страшный миг были еще двое детей, 4 и 14 лет. А что, если бы он ворвался и расстрелял всех?!

Дверь прочная, металлическая. И все же от пальбы из охотничьего ружья (к слову, зарегистрированного) не спасла. Он попал девочке в голову. По дороге в больницу третьеклассница умерла…

У семьи есть версия, что сосед взбесился из-за ремонта, который шел в их квартире.

- Но! Работы у сестры велись только по будням, в дневное время. В выходные была тишина, - продолжает тетя погибшей. - А он, насколько я знаю, безработный, поэтому в эти часы сидел дома и все слышал. В тот роковой день ему, видимо, «надоел» ремонт.

Паинькой сосед не был. Еще примерно три месяца назад, сидя в гостях у сестры и племянников, Татьяна слышала, как в его квартире шли пьяные разборки. Ходят толки, что 33-летний мужчина, живя с родителями, избивал пожилого отца.

- Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - комментируют в СУ СКР по Забайкалью. - Расследование продолжается. Мужчине предъявлено обвинение.

Семья Ани, тем временем, готовится к похоронам.

- Это был просто святой ребенок. Настолько чистая, светлая девочка! Умница, отличница. Пела в хоре, на коньках каталась. Очень добрая, милосердная, щедрая, - всхлипывает Татьяна. - В гости приходила с подарками для моих детей, ничего не жалела, и даже свою самую первую куклу вручила моей доченьке.