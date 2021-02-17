Житель Читы выстрелил в дверь соседей и убил 9-летнюю девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткий случай произошел в одном из жилых кварталов Железнодорожного района Читы. Убита 9 -летняя девочка. Ребенка застрелили в упор из пистолета. Следствию предстоит выяснить мотивы этого преступления. Пока известно немного.

-По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил 32-летний житель Читы, выстрелив в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия, - сообщают в СУ СКР по Забайкальскому краю. - Этот человек задержан, в отношении него возбуждено дело по статье за убийство малолетнего.

Немного больше подробностей об этой трагедии рассказал прокурор Железнодорожного района Читы, в котором и произошла трагедия, Игорь Анисимов. Оказалось, что девочка стала случайной жертвой. Поссорившись с соседями по лестничной клетке житель столицы Забайкалья выхватил оружие и пальнул "для острастки" в дверь их квартиры.

Наверняка он не предполагал, что станет убийцей ребенка, который подойдет вплотную к двери, но именно это и случилось.

Следствию предстоит выяснить, кроме обстоятельств самой соседской ссоры, кто и когда выдал мужчине оружие и как контролировали его обладателя. Расследование уголовного дела продолжается.