Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 9-летней девочки в Чите. Фото: СУ СК России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о жутком убийстве 9-летней девочки в Чите. Напомним, вечером 17 февраля школьницу сквозь дверь застрелил сосед, стоявший на лестничной площадке.

- Обвинение предъявлено 33-летнему местному жителю, который из-за конфликта с соседями выстрелил в дверь их квартиры и причинил смертельные ранения ребенку, - сообщается на сайте СК РФ. - Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Бастрыкин поручил, чтобы дело расследовали всесторонне, тщательно выяснили все обстоятельства трагедии, провели полномасштабный комплекс следственных действий для сбора всех доказательств.

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